Resolute Guard

Manöver mitten in Kiel: Soldaten haben am Donnerstag im Rahmen der Übung „Resolute Guard“ geübt, die die Mole des Marinearsenals gegen Angriffe aus der Luft, von Land und von See zu verteidigen. Insgesamt waren rund 100 Soldaten berteiligt, darunter 40 Reservisten der Reserve Einsatzkompanie See aus Kiel.

