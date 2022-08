Nur die schnelle Reaktion rettete einem 23-jährigen Kieler im September 2021 das Leben. Bei einem Streit in Kiel-Gaarden hatte sein Kontrahent eine Waffe auf seinen Kopf gerichtet. Die Projektile verfehlten den Kopf des Opfers. Ab Montag steht der mutmaßliche Schütze Mehmet K. vor Gericht.

Kripo und Spurensicherung ermittelten im September vorigen Jahres in dem Haus am Ostring, in dem ein Mann den neuen Freund seiner von ihm getrennt lebenden Frau niederschoss.

Kiel. Die 13. Strafkammer des Landgerichts Kiel soll die Vorfälle klären, die sich am 9. September 2021 in einem Mehrfamilienhaus am Ostring ereigneten. Dort waren früh morgens im Treppenhaus nahe des Hohwachter Wegs vier Schüsse gefallen.

Ein damals 22-jähriger Kieler brach mit Schusswunden in der rechten Hand, der linken Hüfte und dem rechten Bein zusammen. Der 45 Jahre alte Tatverdächtige Mehmet K. flüchtete. Fast vier Monate tauchte er unter. Am 23. Januar nahm die ungarische Polizei den Flüchtigen bei einem Einsatz im Zusammenhang mit der Suche nach Flüchtlingen nahe der Stadt Röszke fest. Der Ort liegt zwischen Szeged (Ungarn) und Subotica (Serbien).

Die genauen Umstände der Polizeiaktion sind unbekannt. Bekannt ist nur, dass die ungarische Polizei in dieser Zeit Migranten in der Umgebung von Röszke suchte. Unklar ist auch, ob der gesuchte Schütze auf dem Weg in seine Heimat auf dem Balkan war oder bereits wieder zurückreiste.

Mehmet K. sitzt in Untersuchungshaft.

Der festgenommene Mehmet K. wurde zunächst in Ungarn inhaftiert und erst Mitte März nach Schleswig-Holstein überführt. Er sitzt seit der Rückkehr in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft Kiel erhofft sich weitere Details zu den Hintergründen der Gewalttat vor einem Jahr. Bis zum 15. November sind zehn Verhandlungstage angesetzt.

Nach Auswertung der Spuren und den Befragungen des Opfers ergibt sich laut Staatsanwaltschaft Kiel bislang ein Motiv aus Eifersucht. Mehmet K. hatte am 9. September nachts gegen 3 Uhr dem 22 Jahre alten Opfer aufgelauert. Der Mann war der neue Freund der Ehefrau des Tatverdächtigen.

Die Noch-Ehefrau hatte auch zwei Strafanzeigen gegen ihren getrennt von ihr lebenden Mann gestellt. Im Juni und Juli 2021 hatte die Frau sich zu diesem Schritt entschlossen, um sich und ihren Sohn vor Mehmet K. zu schützen.

In der Tatnacht wollte Mehmet K. in die Wohnung seiner Frau und des Sohns. Deshalb forderte er von dem neuen Freund der Frau die Herausgabe der Schlüssel, was dieser aber ablehnte.

Schüsse im Treppenhaus des Hauses in Kiel-Gaarden

Dabei kam es im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses dann zu den Schüssen. Mehmet K. soll zuerst auf den Kopf des Opfers geschossen haben. Er verfehlte sein Ziel aber. Der 22-Jährige konnte mit der Hand die Waffe des Angreifers abwehren, so die Staatsanwaltschaft. Die folgenden Schüsse trafen dann Hand, Hüfte und Bein des jüngeren Kontrahenten. Danach flüchtete der Schütze.

Die Polizei konnte den Tatverdächtigen trotz Fahndung mit Fotos und Namen nicht in der Region aufspüren. Deshalb waren die Fahnder schnell davon ausgegangen, dass sich Mehmet K. in Richtung seiner Heimat auf dem Balkan abgesetzt haben könnte. Unklar ist auch immer noch der Verbleib der Tatwaffe.