Schulabschluss 2023 in Kiel: Die Bilder aller Abschlussklassen

Verkehrsprobleme in Kiel

Das Baustellen-Management, Einschränkungen im Busverkehr und zu viele Poller: Die CDU in Kiel übte in der Ratsversammlung am Donnerstag heftige Kritik an der Verkehrspolitik der Kooperation und an Oberbürgermeister Ulf Kämpfer. Der konterte, wohlwissend, dass nicht alles rund läuft.