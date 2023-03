Von wegen Frühling! Am Wochenende drohen Graupelschauer in SH

Das Wetter in Schleswig-Holstein wird in den kommenden Tagen nicht für Frühlingsstimmung sorgen. Warum es am kommenden Wochenende sogar wieder zu Schnee- und Graupelschauern kommen könnte, erklärt der Meteorologe Sebastian Wache aus Kiel.