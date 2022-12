﻿Diskussion im Bauausschuss: Werden Schulparkplätze in Kiel geöffnet?

CDU und SSW in Kiel wollen, dass Schulparkplätze nach dem Unterricht vor die Allgemeinheit geöffnet werden. Vor einem Jahr wurde der Antrag das erste Mal eingebracht. Nun wurde er im Bauausschuss zurückgezogen. Was bedeutet das für den Vorschlag?

Kiel. Sollen Schulparkplätze nach dem Unterricht für die Öffentlichkeit zum Parken freigegeben werden? Diesen Antrag brachten CDU und SSW am Donnerstag zum wiederholten Male in den Bauausschuss ein. Und erneut kam es zu keiner Abstimmung. Allerdings wurde der Antrag nicht wie bei den Sitzungen im Dezember 2021 und im Juni 2022 zurückgestellt, sondern von CDU und SSW zurückgezogen. Hintergrund ist, dass dieser Vorschlag vor zwei Wochen in das von der Ratsversammlung beschlossene Parkraumkonzept aufgenommen wurde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Der Antrag ist erledigt, weil wir das Thema Schulparkplätze im Parkraumkonzept berücksichtigt haben“, sagte der baupolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Max Dregelies. „Daher sind wir der Meinung, dass es diesen Antrag nicht mehr braucht.“ Inhaltlich stimmte Dregelies dem Vorschlag von CDU und SSW zu, betonte aber, dass es klare Regeln und Abstimmungen brauche, wer kontrolliert, dass am Morgen zum Schulbeginn keine Fremdparker mehr auf den Flächen für Lehrkräfte stehen.

Schulparkplätze öffnen: Wer soll Falschparker kontrollieren?

Diese Bedenken hatten bereits in der vergangenen Woche die Hardenberg- und die Reventlouschule geäußert. Die Schulleitungen zeigten sich gegenüber den Kieler Nachrichten offen, die Parkplätze nach dem Unterricht für die Allgemeinheit zu öffnen, betonten aber, dass es die Schulen nicht leisten könnten, die Falschparker zu kontrollieren und gar einen Abschleppdienst zu rufen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Obwohl das Parkraumkonzept mit der möglichen Schulparkplatz-Öffnung von seiner Partei in der Ratsversammlung beschlossen wurde, äußerte der Grünen-Politiker Arne Langniß Kritik an der Idee. „Ich betrachte das aus Sicht der Grünen als Notlösung. Das ist kein Erfolg, der dazu führt, dass wir zusätzliche Fahrzeuge in der Stadt unterbringen können. Wir müssen uns dem Druck beugen, dass es immer mehr und immer größere Fahrzeuge gibt.“

Lesen Sie auch

Durch den Beschluss durch die Ratsversammlung sah der verkehrspolitische Sprecher der CDU, Florian Weigel, den Antrag als erledigt an und zog ihn nach Absprache mit dem SSW zurück. Er merkte aber an: „Ich finde es schade, dass gute Anträge, die nicht von der Kooperation kommen, so lange zurückgestellt werden, bis sie sich erledigt haben.“