Schulter-Experte aus Kiel gibt Tipps zu Liegestützen-Challenge und Co.

Folge 16 von „Wohldosiert – der Gesundheits-Podcast der Kieler Nachrichten“: Rieke Beckwermert und Steffen Müller sprechen mit Dr. Tilmann Krackhardt vom Lubinus Clinicum in Kiel über Schulter-Probleme. Was hilft bei Überlastung? Und was muss man bei Trainings wie der Liegestützen-Challenge beachten?

Kiel. Es gilt als eines der anfälligsten Gelenke im Körper: die Schulter. Schmerzen sind oft die Folge von Entzündungen, aber auch von Verschleiß und Sportverletzungen. Schulterprobleme können Menschen im Alltag stark einschränken, berichtet der Kieler Experte und Chirurg Dr. Tilmann Krackhardt, Ärztlicher Direktor des Lubinus Clinicums, in einer neuen Folge des Podcasts „Wohldosiert – der Gesundheits-Podcast der Kieler Nachrichten“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wann sollten Patienten mit Beschwerden zum Arzt? Kann man Erkrankungen in dem Bereich konservativ, also etwa mit Physiotherapie, behandeln – und in welchen Fällen ist eine Operation angeraten? Auf diese Fragen geht Krackhardt ebenso ein wie auf Tipps für den Alltag: Es gibt Übungen, die einer chronischen Überlastung vorbeugen oder diese lindern können und besonders für Menschen geeignet sind, die sich lange in Zwangshaltungen wie am Schreibtisch befinden.

Schulterprobleme können aber auch aus der Teilnahme an der sogenannten Liegestützen-Challenge resultieren, die sich über Soziale Medien verbreitet hat. Dabei werden in 30 Tagen täglich 100 Liegestütze absolviert. Kann so ein straffes Training der Schulter schaden? Auch darauf geht der Mediziner ein – und berichtet zudem, wie er sich selbst fit hält.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Einmal in der Woche entlocken Rieke Beckwermert und Steffen Müller im Podcast „Wohldosiert – der Gesundheits-Podcast der Kieler Nachrichten“ Expertinnen und Experten aus der Region Antworten zu aktuellen gesundheitlichen Fragen. Zu hören sind alle neuen Folgen jeden Donnerstag ab 12 Uhr überall, wo es Podcasts gibt.