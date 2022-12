﻿„Schwentine“ darf fahren: „Adler 1“ erhält Unterstützung

Kiel. Darauf haben die Pendler zwischen den Kieler Stadtteilen Holtenau und Wik sehnlichst gewartet: Die alte Personenfähre „Adler 1“ über den Nord-Ostsee-Kanal erhält ab Dienstag Verstärkung. Ab 6.30 Uhr pendelt die wesentlich größere „Schwentine“ der Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel (SFK) zwischen den beiden Fährstellen. Damit wird das Nadelöhr wesentlich entlastet, das nach der Havarie an den Holtenauer Hochbrücken in der vergangenen Woche entstanden war.

Die Landeshauptstadt Kiel und die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) haben dazu eine Vereinbarung getroffen. Die Fähre fährt vor allem zu den Stoßzeiten von 6.30 bis 9.30 Uhr und von 15 bis 19 Uhr. „In den anderen Zeiten wird die ,Adler 1’ in Betrieb sein“, teilte Jörg Brockmann vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau am Montag mit.

Auf die „Schwentine“ passen mehr Passagiere als auf die „Adler 1“

Die „Schwentine“ hat eine Kapazität von 200 Passagieren – viermal mehr als die 38 Jahre alte „Adler 1“. Nach der Schiffshavarie auf dem Nord-Ostsee-Kanal am vergangenen Mittwochmorgen musste diese kleine Fähre den Großteil des Pendlerverkehrs zwischen Holtenau und Wik stemmen – obwohl sie offenbar überlastet war und deshalb am vergangenen Wochenende bereits für mehrere Stunden ausfiel.

Nach dem Unfall und der damit verbundenen Sperrung der Holtenauer Hochbrücken war die „Adler 1“ für viele Pendler zunächst die einzige Möglichkeit, den Kanal zu queren. An den Anlegern hatten sich lange Warteschlangen gebildet. Die Stadt Kiel hatte bereits in der vergangenen Woche angeboten, die „Schwentine“ zur Entlastung einzusetzen. Am Freitag erfolgte sogar ein Probeanlauf an den Anlegern. Doch die Zustimmung der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung ließ auf sich warten. Sie wurde erst am Montagabend erteilt.

Tatsächlich zeigt die Havarie, wie groß das Wirrwarr aus Zuständigkeiten von Bund, Land und Stadt Kiel am Nord-Ostsee-Kanal ist. Für die Wasserstraße selbst und den Betrieb der Personenfähre „Adler 1“ ist der Bund zuständig. Die Havarie hat die Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung aus Hamburg auf den Plan gerufen. Ob auch eine strafrechtliche Relevanz vorliegt, prüfen hingegen die Wasserschutzpolizei und die Staatsanwaltschaft Kiel.

Kritik an Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes

Für die Brücke wiederum ist das Land mit seinem Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr verantwortlich. Die Landeshauptstadt Kiel betreibt über die SFK die „Schwentine“ und das ebenfalls zur Entlastung zwischen Tiessenkai und Reventloubrücke eingesetzte Fördeschiff sowie über die KVG den Busverkehr. Alle Beteiligten sind offenbar nicht in der Lage, das Durcheinander der Verantwortlichkeiten zu lichten. Besonders in der Kritik steht dabei der Bund.

Bei der Landeshauptstadt Kiel war etwa lange nicht klar, weshalb die WSV zunächst kein grünes Licht für den Einsatz der "Schwentine" geben wollte. Bei der Behörde des Bundes scheint es ohnehin an Kommunikationsfähigkeit mit anderen staatlichen Ebenen zu mangeln. Als die "Adler 1" am Freitagabend mit Maschinenschaden ausfiel, erfuhr bei der Stadtverwaltung niemand etwas davon. Erst am Sonnabend erreichte die Nachricht auch das Rathaus, wo schnell entschieden wurde, als Ersatz den Fahrplan des Fördeschiffes ab Tiessenkai auf das Wochenende auszudehnen.

Havarie-Krisenstab nach sieben Tagen nun vollzählig

Zu dem Zeitpunkt lief „Adler 1“ jedoch schon wieder – aber erneut hatte niemand vom WSV Bescheid gegeben. Nicht nur bei der Kieler Verwaltung rümpft man die Nase darüber, dass die Kommunikation in der Krisensituation nicht klappt. Wo genau der Fehler liegt, lässt sich von außen kaum ausmachen. Seit der Havarie tagt etwa ein Krisenstab beim Landesverkehrsministerium, an dem auch Mitarbeiter von Stadt und LBV teilnehmen – aber niemand vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA), der zuständigen WSV-Unterbehörde.

„In der Zusammenarbeit mit dem WSA gibt es sicherlich Optimierungsmöglichkeiten“, drückte es Torsten Conradt, Direktor des Landesbetriebes Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH), am Montag genauso vorsichtig wie vielsagend aus. Im Krisenstab ist laut Landeshauptstadt beschlossen worden, dass das Land auf den Bund zugeht, damit der ebenfalls Mitarbeiter schickt.

Immerhin: „Dem WSA wurde Gelegenheit gegeben, an den nächsten Sitzungen des Krisenstabs teilzunehmen“, so Jörg Brockmann im Anschluss auf Nachfrage. Am siebten Tag nach der Havarie sitzen alle Beteiligten dann also an einem Tisch.