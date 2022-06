Rund 230 Menschen in Schleswig-Holstein verdienen sich mit dem Verkauf des Straßenmagazins „Hempels“ etwas dazu. Doch durch Corona und den Ukraine-Krieg wird das Geschäft immer schwieriger. Ein Verkäufer-Paar aus Kiel erzählt von den Schattenseiten des Lebens und dem kleinen Glück.

Kiel/Strande. Was bedeutet Glück? Für Katharina Beier (50) ist die Antwort ganz einfach. Genügend Euro verdienen für den Tag. Ein warmes Mittagessen bei Hempels. Und abends ihren Freund Rolf treffen. Ursprünglich wollte sie einmal Philosophin werden, später Realschullehrerin. Doch während des Studiums kam das Leben mit seinen Schattenseiten dazwischen. Jetzt verkauft sie das Straßenmagazin „Hempels“.

Katharina Beier ist eine von rund 230 Hempels-Verkäuferinnen und -Verkäufern in Schleswig-Holstein. Im vergangenen Jahr hat das Magazin seinen 25. Geburtstag gefeiert. Seit drei Jahren ist Katharina Beier dabei. Mit einem Stapel der neuesten Hempels-Ausgabe hat sie ihren festen Platz in der Holtenauer Straße in Kiel vorm Schlemmermarkt Freund.