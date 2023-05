﻿Wer will in Kiel sein Schwimmabzeichen machen? Aktionstag am 21. Mai in Bädern

Hörnbad und Unischwimmhalle

Durch die Bäderschließung in der Corona-Zeit haben weniger Kindern schwimmen gelernt oder konnten Seepferdchen und Co machen. Schwimmvereine haben nun einen Aktionstag am Sonntag, 21. Mai, in Kiel organisiert, um Schwimmabzeichen abzunehmen.

