Das schafft nicht jeder: Beim Lighthouse Swim sind rund 200 Sportlerinnen und Sportler zwischen vier und 14 Kilometer von Schilksee aus die Kieler Förde hochgeschwommen. Was der Meeresschutz und San Francisco damit zu tun haben.

Kiel. Bei bestem Sommerwetter haben rund 200 Sportlerinnen und Sportler an der dritten Auflage des Lighthouse Swim in Kiel teilgenommen. Am Sonnabend um 10 Uhr fiel am Schilkseer Strand der Startschuss. Die Freiwasserschwimmer eilten ins Wasser, wo sie von Booten der Wasserwacht und ehrenamtlichen Paddlern begleitet wurden. Vorher konnten sie eine Strecke von vier oder 14 Kilometern wählen. Für die lange Strecke wurde sogar zeitweise die Fahrrinne der Kieler Förde gesperrt.