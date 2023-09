﻿Der „Science Day“ macht Kiel am Freitag zum Paradies für Wissbegierige

Kiel. Seit Montag sind die „Highlights der Physik“ in vollem Gange: Nicht nur in den Zelten auf dem Rathausplatz, sondern auch an anderen Standorten läuft das Programm noch bis Sonnabend, 30. September. Mit einem Abendvortrag von Prof. Metin Tolan unter dem Titel „James Bond im Visier der Musik“, der von den Kieler Philharmonikern begleitet wird, endet die Veranstaltungsreihe im Opernhaus.

Kurz vor Schluss erhalten die Physiker in Kiel zusätzliche Verstärkung. Jährlich findet am letzten Freitag im September der „Science Day“ in Kiel statt – gemeinsam mit den „Highlights der Physik“ machen sie die Stadt diesmal zu einem Paradies für Wissbegierige und Entdecker jeden Alters.

„Mehr Wissenschaft geht immer“: Der Science Day in Kiel macht am Freitag noch mehr Fachbereiche greifbar

Geologie, Archäologie, Medizin – wer sich neben der Physik noch in anderen Fachbereichen ausprobieren möchte, kommt beim „Science Day“ am Freitag, 29. September auf seine Kosten. An zwölf Standorten in Kiel werden mehr als 100 Veranstaltungen angeboten. Vertreten sind mehr als 40 wissenschaftliche Institutionen aus der Region Kiel – mit Laborführungen, Workshops, Ausstellungen oder Experimenten zum Mitmachen.

Offiziell eröffnet Oberbürgermeister Ulf Kämpfer den Science Day um 14.30 Uhr im Wissenschaftszentrum Kiel. Direkt im Anschluss läuft dort die „Science Show“. Bis 21 Uhr moderieren Ulf Evert und Katharine Simmons Kurzvorträge über internationale Themen der Wissenschaft.

Einige Programmpunkte starten aber schon früher. Ab 11 Uhr dreht sich im Citti-Park alles um das Thema Frauengesundheit. An der Fachhochschule öffnet um 12 Uhr die Ausstellung von „Team Raceyard“, das in diesem Jahr den größten Konstruktionswettbewerb der Welt mit seinem elektrischen Rennwagen gewann. Wer Wissenschaft lieber mit Kultur verbinden möchte, kann sich im Studio Filmtheater ab 15 Uhr preisgekrönte Wissenschafts- und Naturfilme ansehen.

Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei. Das Programm für den Science Day ist auf der Website der Veranstalter zu finden. Gegen Vorlage des gedruckten Original-Flyers können am Freitag alle Busse und Bahnen in Kiel und Umland frei genutzt werden. Auch die Fahrräder der Sprottenflotte können mit dem Passwort auf dem Flyer kostenlos ausgeliehen werden.

