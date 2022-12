﻿Wie ein Science Mobil in Kiel Wissenschaft näher bringen will

Mit einem Science Mobil soll in Kiel Wissenschaft auf Rädern präsentiert werden. Die Idee dahinter ist eine fahrbare Ausstellung. Nun haben Studierende von der Fachhochschule ihre Konzepte für eine mobile Wissenschaftskommunikation vorgestellt.

Kiel. Wie lässt sich Wissenschaft zu den Menschen bringen? Lässt sich Forschung in fahrbaren Ausstellungsräumen präsentieren? Und welche Themen bieten sich für solche mobilen Präsentationen an? Mit diesen Fragen haben sich Studierende der Fachhochschule Kiel auseinandergesetzt. Im Wahlmodul Wissenschaftskommunikation haben sie sich Gedanken darüber gemacht, wie ein „Science Mobil“, das überall in der Region unterwegs ist, aussehen könnte.