Scooter in Kiel: Berauschende Techno-Show

„God Save The Rave“, und Scooter sind Erfüllungsgehilfen des Allmächtigen auf Erden. Das Dreiergespann ließ die Techno-Gemeinde in der Kieler Wunderino-Arena baden in einer berauschenden Show, die vor wummernden Tracks, einer pompösen Light- und Feuershow und effektvollen Visuals nur so strotzte.

Kiel.„Move your ass!“, schreit H. P. Baxxter. Als hätten die Tausenden von Scooter-Fans hier in der Wunderino-Arena in Kiel das nicht schon gut 100 Minuten lang ausgiebig getan. Aber „Hyper Hyper“, der alte, unkaputtbare Heuler von Scooter, verhilft noch mal zur zweiten Luft in der Zugabe des Konzerts. Bässe bis ins Mark, die Menge rastet aus.

Schon zum bombastischen Intro hatten die Ränge unter den hüpfenden Fans vibriert. Wogten die Massen im Parkett. Johann Sebastian Bachs „Toccata und Fuge in d-Moll“, auf der riesigen Videowall blinkten die Pfeifen einer monströsen Orgel exakt im Fluss der Töne, schmolz in den Scooter-Track „God Save The Rave“ – Titel des aktuellen Albums und der Tour. „We are back!“, verkündete eine Stimme im markigen „Terminator“-Style. „Put your hands in the air!“ Pyro-Fontänen, ein mächtiger Knall.