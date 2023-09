﻿Röster Leonard Jöhnk verrät, wie guter Kaffee geht

Kaffee ist Kult. Die Rösterszene im Norden boomt. Doch wie holt man aus den besten Bohnen auch das Beste heraus? Diese Frage kann niemand besser beantworten als Leonard Jöhnk. Der Kopf der 2019 in Gettorf gegründeten Rösterei Scuderia del Caffè verfügt über ein enzyklopädisches Kaffeewissen. Hier verrät er, wie guter Kaffee geht.

Wo sollte ich meinen Kaffee kaufen, und was kostet ist ein guter Kaffee?

Aus meiner Sicht ist es tatsächlich sehr empfehlenswert, seinen Kaffee bei einer hiesigen Rösterei zu kaufen. Hier schaut man sehr hin, wie das Produkt angebaut wird, wie es schmeckt und wohin welche Gelder fließen. Außerdem bekommt man hier zuverlässig frisch gerösteten Kaffee, wobei der Kaffee nach der Röstung noch fünf bis zehn Tage reifen muss, bevor er in den Verkauf kommt. Wer einen guten und für alle Beteiligten fairen Kaffee haben will, muss dafür auch mehr Geld ausgeben. Ein Kilo Kaffee, das acht bis zwölf Euro kostet, kann nicht wirklich nachhaltig sein – das ist eher bei 30 Euro der Fall.

Welcher Röstgrad ist empfehlenswert?

Bei vielen Röstereien ist heute der sogenannte Omniroast in Mode, bei dem ein Röstgrad für alle Zubereitungsarten geeignet sein soll. Bei der Scuderia del Caffè vertreten wir eine andere Philosophie und unterscheiden zwischen helleren Röstungen für Filterkaffee und dunkleren für Espresso. Denn wenn ich mit einem hell gerösteten Kaffee in einer Siebträgermaschine einen Espresso mit hohem Druck zubereite, kommt die Säure, die im Kaffee enthalten ist, sehr stark zum Vorschein. Im Handfilter ist derselbe Kaffee ausgewogen. Deshalb empfehlen wir Röstungen, die auf die Zubereitungsart abgestimmt sind.

Gemahlen oder ganze Bohnen?

Aroma verliert sich über die Oberfläche. Und wenn ich meine Kaffeebohnen mahle, ist die Fläche für den Aromaverlust plötzlich gigantisch vergrößert. Deshalb sollte man gemahlenen Kaffee innerhalb von zwei Wochen verbrauchen. Ganze Bohnen sollten innerhalb von zwei Monaten aufgebraucht werden. Es empfiehlt sich also, Kaffee verbrauchsorientiert einzukaufen. Und ganze Bohnen sind immer empfehlenswerter.

Mit welcher Zubereitungsmethode bekomme ich einen guten Kaffee?

Die Handfiltermethode ist eine großartige Variante, um guten Kaffee kennenzulernen. Der Papierfilter entfernt viele Schwebstoffe aus dem Kaffee, sodass man eine reine Tasse erhält. In der Röster- und Baristaszene sind heute die Filter von Hario sehr verbreitet, mit denen auch wir gerne arbeiten. Empfehlenswert ist gebleichtes Filterpapier, da es weniger Eigengeschmack hat. Für die Zubereitung des Kaffees reichen vereinfacht ein Messbecher und eine Küchenwaage. Als Brühverhältnis kann man mit 20 Gramm Kaffee auf 300 ml Wasser starten. Da der richtige Mahlgrad schwer zu beschreiben ist, sollte man sich eine Probetüte beim Röster seines Vertrauens mahlen lassen – und sich für die Zukunft daran orientieren.

Das Kaffeewasser sollte nach dem Kochen kurz abkühlen. Dann gießt man zunächst nur so viel Wasser auf, dass der Kaffee im Filter bedeckt ist und wartet eine halbe Minute. Bei diesem Prozess wird überschüssiges CO2 extrahiert, das sonst die Extraktion erwünschter Aromen im Anfangsstadium blockieren würde. Da er optisch dem Aufblühen von Pflanzen ähnelt, wird er als Blooming bezeichnet. Danach wird das restliche Wasser vorsichtig in zwei weiteren Aufgüssen in den Filter gegeben. Der gesamte Vorgang sollte nicht länger als drei Minuten dauern.

Und wenn mir die Handfiltermethode zu kompliziert ist?

Eine gute Alternative ist die French Press – meiner Meinung nach eine der einfachsten Methoden für zu Hause. Dafür muss der Kaffee viel gröber gemahlen werden. Auch hier empfiehlt es sich, ein Probepäckchen mit gemahlenem Kaffee zu kaufen. Bei der sogenannten Pressfilterkanne wird der Kaffee weniger stark, dafür aber länger extrahiert. Die French Press ist etwas für Liebhaber des klassischen Kaffees. Sie garantiert einen intensiven, vollmundigen Kaffee.

Für diese Zubreitungsmehode empfiehlt sich ein ähnliches Verhältnis wie beim Handfilter. Auch hier gibt es eine Bloomingphase von 30 Sekunden. Danach kann das restliche Wasser in einem Zug aufgegossen werden. Bevor der Stempel heruntergedrückt wird, sollte der Kaffee drei bis dreieinhalb Minuten ziehen. Möglich sind hier bis zu sechs Minuten. Dadurch wird er stärker, aber auch koffeinhaltiger. Ist der Kaffee fertig, wird er entweder in eine andere Kanne oder direkt in die Tassen gefüllt. Tipp: In der French Press kann man auch seinen eigenen Cold Brew zubereiten.

Gibt es noch weitere Methoden?

Da gibt es einige! Für zu Hause ist beispielsweise eine Aeropress eine tolle Alternative zum Experimentieren. Sie eignet sich auch gut zum Reisen.

Scuderia del Caffè ist in Kiel auf dem Wochenmarkt am Exerzierplatz präsent und verkauft seinen Kaffee in Kiel auch beim Schlemmer-Markt Freund. Dienstags ist die Rösterei in Gettorf von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Und in Husum betreibt die Rösterei das Scuderia del Caffè Coffee Lab. Weitere Informationen unter www.scuderia-del-caffe.de

