﻿Secondhand-Mode in Kiel: Ein komplettes Outfit für 20 Euro – geht das?

Vintage-Kleidung ist gefragt wie nie: Auch in Kiel kleiden sich immer mehr Menschen mit Secondhand-Mode ein. Das ist günstig, individuell und hilft zudem noch unserem Planeten. Wir wollten wissen: Bekommt man für 20 Euro ein komplettes Outfit? Ein Besuch im Kilo-Laden in Kiel.

Kiel. Wo können wir noch Geld sparen? Diese Frage treibt derzeit viele Menschen um. Gebrauchte Dinge zu kaufen, ist da eine gute Idee. Es schont den Geldbeutel und gleichzeitig noch unseren Planeten. Wir wollten wissen: Schafft man es, sich im Secondhand-Shop für 20 Euro komplett einzukleiden? Auf zu einem ungewöhnlichen Experiment.

Secondhand ist derzeit bei vielen erste Wahl: Laut des Momox Secondhand Fashion Reports 2022 erlebt gebrauchte Kleidung in Deutschland gerade einen Boom: elf Prozent Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr. 67 Prozent der Deutschen haben bereits Secondhand gekauft. Wichtigster Grund für den Kauf: Weil es gut für die Umwelt ist.

Secondhand-Mode ist in Kiel auch in der Holstenstraße gefragt

Auch mitten in der Holstenstraße in Kiel ist davon etwas zu spüren. Im Kilo-Laden geben sich die Kundinnen und Kunden an diesem kalten Tag die Klinke in die Hand.

Wer noch nie einen Secondhand-Laden betreten hat, braucht etwas Mut. Empfindliche Nasen müssen sich mitunter erst an den Geruch von getragener Kleidung gewöhnen und Ordnungsliebende an das Chaos im Kilo-Laden. Zwar werden Hosen, Kleider, Jacken und Co. in verschiedenen Bereichen präsentiert. Aber wer eine bestimmte Größe haben möchte, muss suchen und aufs Glück vertrauen.

Im Kilo-Laden in Kiel gibt es 70er-Jahre-Mode, seltene Vintage-Teile und Designerstücke

„Wir verkaufen Kleidung, die überwiegend in Dänemark in Altkleidercontainer gegeben wurde“, erklärt Marie Weibrecht. Die 39-jährige gelernte Verkäuferin ist stellvertretende Geschäftsführerin des Kilo-Ladens. Und sie liebt, was sie tut. „Es gibt hier nichts, was es nicht gibt“, sagt sie begeistert. 20er- und 70er-Jahre-Mode, seltene Vintage-Teile, Designerstücke, kultige Schuhe oder Taschen.

Nur: Die Schnäppchen muss man erst einmal finden. Und: Man muss das System des Ladens verstehen. In der ersten Woche, so wird uns erklärt, ist die Ware im Kilo-Laden (zwei weitere Filialen befinden sich am Sophienblatt) am teuersten und wird nach dem Gewicht berechnet. In der zweiten Woche gibt es einige Festpreise, beispielsweise für Jacken, und in der dritten kostet fast alles drei Euro. Zum Glück haben wir in dem Kilo-Laden in der Holstenstraße gerade die letzte Woche erwischt.

Bekommen wir in Kiel ein komplettes Secondhand-Outfit für 20 Euro?

20 Euro? Komplett-Outfit? Kein Problem! Verkäufer Kariwad Rithsakon (44) ist schon mit einem grünen Einkaufskorb auf der Suche nach seinem perfekten Outfit für unser Experiment. „Es ist wie eine Schatzsuche“, sagt er. Alle drei Wochen werde das komplette Sortiment gewechselt. „Wir wissen selbst nie, was wir bekommen.“

„Am besten kommt man nicht mit festen Vorstellungen, sondern lässt sich bei uns einfach überraschen“, sagt Marie Weibrecht. „Denn man findet meistens nicht das, was man sucht. Dafür aber irgendwas anderes Tolles.“

Auch namhafte Designerkleidung gibt es Secondhand

Sie erzählt von einer Daunenjacke der Nobelfirma Canada Goose (Neupreis bis zu 1200 Euro), die hier schon mal eine Kundin entdeckt hat. Von coolen Versace-Jacken (400 bis 600 Euro), von Sonnenbrillen von Gucci und Ray Ban (110 bis 200 Euro), von Wickelkleidern von Diane von Fürstenberg (400 bis 500 Euro) und hochhackigen Lammfellstiefeln der australischen Firma Ugg (200 bis 300 Euro).

Auf Schatzsuche gehen und gleichzeitig Ressourcen schonen In Kiel gibt es etliche Möglichkeiten, günstig gebrauchte Kleidung zu erstehen – unter anderem in den unzähligen Secondhand-Läden der Stadt. Doch es gibt auch ganz besondere Angebote. Hier stellen wir exemplarisch vier davon vor. Gleich in vier Kieler Stadtteilen gibt es Rot-Kreuz-Märkte – am Dreiecksplatz, in Friedrichsort, in Mettenhof und in Dietrichsdorf. Es gibt Kleidung, Haushaltswaren und Nippes. Täglich wird das Sortiment mit neuer Ware bestückt. Mit den Einnahmen unterstützt das DRK den eigenen Kinderhilfsfonds Kiel sowie die Projekte Schulaufgabenhilfe und Schuldenprävention. Mehr: www.drk-kiel.de Die Welt nachhaltiger machen möchte das frisch umgebaute Glückslokal in der Alten Mu im Lorentzendamm. Mitgliedschaften gibt es ab fünf Euro im Monat. Durch das Geld werden Miete und weitere Kosten des Vereins gedeckt. Die Dinge selber kosten für Mitglieder dann nichts weiter. Jeden Monat gibt es zudem besondere Aktionen für Nichtmitglieder, die sich drei Artikel kostenlos mitnehmen dürfen. Ein Weihnachts-Special lautet in diesem Jahr „Verschenke eine Mitgliedschaft“. Mehr: www.glueckslokal.de. Im Echt-Gut-Kaufhaus der Kieler Stadtmission in Hassee gibt es von Kleidung über Möbel und Porzellan alles. Langzeitarbeitslose, psychisch kranke und wohnungslose Menschen unterstützen bei der Aufarbeitung. Gebrauchte Dinge werden auch abgeholt oder geliefert. Der Nachhaltigkeitsaspekt spiele eine große Rolle, so Stadtmissions-Geschäftsführerin Karin Helmer. „Denn durch unser Kaufhaus tragen wir umfangreich zur Müllvermeidung in der Stadt bei.“ Mehr: www.echtgut-kiel.de Bereits seit 2011 gibt es den Kieler Kreisel – eine Facebook-Gruppe, die eine Konsumalternative bieten möchte. Auf der Plattform besteht die Möglichkeit, Dinge zu verschenken, zu tauschen oder zu verleihen. Regelmäßig finden auch Kleider-Tauschpartys in Kiel statt. Der Link lautet www.facebook.com/groups/kieler.kreisel

Dass Secondhand so einen Boom erlebt, könne sie gut nachvollziehen. "Das ist halt super nachhaltig", sagt Marie Weibrecht. Vintage-Fans wissen zudem zu schätzen, dass sie ihren individuellen Stil ausleben können und nicht mehr jede Mode mitmachen müssen.

Auch die Qualität der Stücke spiele eine große Rolle. Secondhand-Ware ist der heutigen Mode oft haushoch überlegen. Denn damals unterlagen Modefirmen noch nicht dem knallharten Preisdruck in der Produktion.

Immer mehr Menschen begeistern sich für Secondhand-Mode

Kariwad Rithsakon ist eigentlich Schmuckdesigner – aber inzwischen begeisterter Secondhand-Käufer und -Verkäufer. „Alles, was ich anhabe, ist von hier“, sagt er und zeigt auf seine schwarze Lederhose, ein Ralph-Lauren-Karohemd und ein schwarzes Sweatshirt der Marke „G-Star Raw“. Dazu hat er eine Basecap und ein kariertes Tuch kombiniert. Der Mann hat ein Händchen für coole Outfits. „Meine Kunden bekommen eine Styling-Beratung von mir gleich kostenlos obendrauf“, sagt er lachend.

Während er erzählt, füllt er nach und nach seinen Einkaufskorb. Grüne gesteppte Hose (3 Euro), weißes Smokinghemd (3 Euro), graues Sakko (3 Euro), Hut (50 Cent), Unterhose (50 Cent), Gummistiefel (5 Euro), Tuch und Gürtel (je 50 Cent) und noch eine kleine schwarze Gurttasche (4 Euro). Zusammen: 20 Euro. Das soll passen und aussehen? Aber ja doch. Als er alles für unseren Fotografen anprobiert, könnte man denken, es findet gerade ein Fotoshooting für ein aktuelles Modemagazin statt.

Vintage-Mode muss nicht teuer sein

Auch Marie Weibrecht ist bereit. Für ihr Outfit sucht sie sich eine high-waisted Jeans der Firma Monki (3 Euro) aus, Sneaker von Converse (5 Euro), lila Sweatshirt von Vero Moda (3 Euro), Vintage-T-Shirt (3 Euro), Sport-BH von Calvin Klein, Slip und lila Gürtel (je 50 Cent) und als Hingucker noch eine Tasche mit Animal-Print (4 Euro). Macht zusammen: 19,50 Euro.

Unser Experiment hat funktioniert. Für 20 Euro kann man sich ein ziemlich cooles Outfit zusammenstellen. Es ist günstig, individuell und hilft zudem noch unserem Planeten. Was will man mehr?