﻿Anbaden 2023 in der Kieler Förde: Etwas für Hartgesottene

Kiel. Barfuß und mit kurzer Hose lag Thomas Brink auf einer Bank auf dem Steg der Seebadeanstalt Düsternbrook und genoss die Sonne. Im Sommer haut dieses Szenario keinen vom Hocker. Am 2. April bei steifer Brise aus Nord-Ost und Temperaturen um die acht Grad erntete der 71-Jährige aber sogar von den anderen Anbadenden, die sich bei Eistemperaturen in die Ostsee stürzen wollten, staunende Blicke. Sie alle zogen es vor, bis kurz vorm Startschuss eingemummt in dicker Kleidung auszuharren.

Brink lag aber schon eine halbe Stunde vorm Anbaden im Sommeroutfit in der Sonne. „Ist heute echt ein bisschen zugig, weil der Windschutz fehlt“, gestand der 71-Jährige ein, machte aber keine Anstalten, sich etwas überzuziehen. Er sei schon bei ganz anderen Temperaturen in die Förde gesprungen.Vor zehn Jahren habe er „irgendwann im Oktober einfach nicht aufgehört mit dem Schwimmen gehen“, erzählte der Kieler, der auch einen Kopfsprung ins eisige Wasser nicht scheut. Schon beim Neujahrsschwimmen war er dabei und ist auch bei fast jedem Anbaden am Start, das der Verein Kiel Marketing bereits zum siebten Mal seit 2014 organisiert hat.

Noch am Sonnabend stand die Seebadeanstalt Düsternbrook unter Wasser wegen der Sturmflut. © Quelle: Frank Peter

Sorge am Sonnabend wegen der Sturmflut

„Wir hatten ein bisschen Sorge wegen der Sturmflut am Sonnabend“, sagte Eva Zeiske von Kiel Marketing. Der Pegel der Förde lag am Sonnabend rund 1,10 Meter über dem Normalstand, bei Böen mit Geschwindigkeiten um 70 Kilometer pro Stunde musste ein Teil der Kieler Förde-Fähren den Betrieb einstellen. Die Kiellinie musste jedoch nicht gesperrt werden, da der Bereich nicht überschwemmt wurde.

Auch am Sonntag war der Wellengang immer noch groß, die Wassertemperaturen lagen bei fünf Grad. Nach drei Jahren Corona-Pause waren rund 250 Gäste gekommen, aber nur etwa die Hälfte sprang auch ins Wasser. Unter dem Motto „Vielfalt der Kieler Förde“ wurden auch Preise für das beste Kostüm ausgelobt. Doch es waren nur etwa eine Handvoll Menschen verkleidet gekommen. Zu gewinnen gab es unter anderem Tickets fürs Filmfestival.

Felix Arnold sprang erstmals ins eisige Nass

„Um den Gewinnern auf Augenhöhe zu begegnen, machen wir diesmal selbst mit“, erzählte Felix Arnold vom Filmfestival-Team. Der 37-Jährige hatte noch nie bei solchen Temperaturen auch nur einen Zeh ins Wasser gesetzt, sein Kollege Till Dietsche hat am vergangenen Dienstag einen Test gestartet. „Ich weiß nicht, ob das so gut war“, sagte er und schmunzelte. Für die beiden stand fest: „Man muss schon ein bisschen verrückt sein.“

Mit dabei waren auch Lara Rathje (36) und Kim Herbst (35). Die beiden Frauen gehen einmal im Monat in der Ostsee baden. „Es ist jedes Mal eine Herausforderung, aber danach fühlt man sich wie neu geboren“, erzählte Rathje. Ausgestattet waren die beiden mit einem Bademantel in Poncho-Form: „Und wir haben Jumpsuits dabei, die wir danach schnell anziehen können, um wieder warm zu werden“, so Rathje. Die Durchblutung regele den Rest.

Beim Aufwärmen danach hat Thomas Brink auch ein Hartgesottenen-Rezept: „Ich fahre danach mit dem Fahrrad ins John Reed und wärme mich da auf der Terrasse. Beim letzten Mal waren die Füße aber ein bisschen sehr kalt, da habe ich erst einmal eine warme Dusche genommen“, erzählte der Senior gut gelaunt.

Badebetrieb beginnt erst im Juni

Mit dem Anbaden wurde die Schwimmsaison in Kiel aber zunächst nur symbolisch eröffnet. Offiziell beginnt der Badebetrieb in der Anstalt an der Kiellinie für Nicht-Mitglieder erst am 15. Juni. Mit dem Anbaden soll jedoch ein Zeichen gesetzt werden, dass an den Stränden von Kiel die Saison beginnen kann.