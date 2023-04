﻿Wie sich der Seefischmarkt in Kiel als Wissenschaftszentrum neu erfindet

Der Seefischmarkt auf dem Ostufer in Kiel wird aufgewertet. Für rund 30 Millionen Euro entstehen in dem Wissenschaftszentrum an der Wischhofstraße neue Büroräume, Wohnungen, eine Kita, Gastronomie- und Eventflächen. Dafür profitieren sollen auch das Geomar und die Fachhochschule Kiel.

Kiel. Forschung und Innovation auf dem Kieler Ostufer sollen enger zusammenrücken. Dafür investiert der Seefischmarkt 30 Millionen Euro, um das Wissenschaftszentrum mit Blick auf die Schwentine zu stärken. Neben neuen Büroräumen sollen auch Wohnungen und eine Kita gebaut werden. Von der neuen Infrastruktur sollen Synergieeffekte ausgehen, von denen auch das benachbarte Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung und die angrenzende Fachhochschule Kiel profitieren wollen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Start-ups, Künstler, Tech- und Gastro-Unternehmen, Forschungseinrichtungen mit maritimem Bezug, Dienstleister oder Umweltvereine – auf dem Seefischmarkt an der Wischhofstraße 1-3 haben Firmen, Gewerbetreibende und Institutionen aus unterschiedlichen Branchen ihre Heimat gefunden. Doch auf dem Areal schlummert viel ungenutztes Potenzial, meint Dr. Ingo Lübben. Dieses Potenzial soll sich nun voll entfalten, sagt der Geschäftsführer vom Zentrum für maritime Technologie und Seefischmarkt ZTS Grundstücksverwaltung – so der offizielle Name des Gewerbe- und Forschungsgebiets.

Seefischmarkt in Kiel: Neues Marketing, neue Gebäude

Gelingen soll dies mit einer Neuausrichtung, an der vier Jahre lang getüftelt wurde. Nun wurde die Strategie vorgestellt. „Wir wollen uns zu einem maritimen, innovativen und lebendigen Wissenschaftsquartier weiterentwickeln“, sagt Lübben. Dafür sollen vor allem an zwei Schwächen gearbeitet werden: an der Sichtbarkeit nach außen – bisher fliegt der Seefischmarkt im Vergleich zu anderen Wissenschaftszentren in Kiel unter dem Radar – und an der Infrastruktur inklusive Büro- und Forschungsräumen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Damit der Seefischmarkt mehr Aufmerksamkeit bekommt, wurde mit der Werbeagentur Boy eine neue Marketing-Kampagne auf den Weg gebracht – inklusive neuem Logo, neuer Homepage und Claim („Work. Science. Innovation.“). Doch die deutlich größeren Veränderungen auf dem Gelände sind baulicher Natur.

Kieler Seefischmarkt: Wohnen, Gastronomie, Event und Kita

Der Entwicklungsplan sieht ein Boardinghouse mit Wohnungen, ein neues Gründerzentrum mit weiteren Büro- und Forschungsräumen sowie Event- und Gastronomieflächen vor. Außerdem entsteht eine Kindertagesstätte. Geplant ist zudem, dass die große Markthalle um eine Etage aufgestockt wird. Die Mietfläche soll von aktuell 37 000 auf 45 000 Quadratmeter wachsen.

Noch befinden sich die Bauprojekte mit Ausnahme der Kita, deren Spatenstich in diesem Jahr erfolgen soll, in der Anfangsphase. Das Stadtplanungsamt hat aber bereits bestätigt, dass alle Vorhaben rein rechtlich umgesetzt werden können. „Jetzt beginnen die Machbarkeitsstudien“, berichtet Ingo Lübben. Im Idealfall soll der neue Seefischmarkt in zehn Jahren fertig sein.

Kooperationen mit Geomar und Fachhochschule

Thematisch soll sich das Wissenschaftszentrum zum „Mittelpunkt maritimer Transformationsprozesse“ entwickeln, wie Lübben es ausdrückt. Ziel sei es, dass sich insbesondere Unternehmen und Start-ups mit Bezug zur Meeresforschung ansiedeln.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von der räumlichen Erweiterung und der inhaltlichen Ausrichtung sollen auch das Geomar und die Fachhochschule Kiel profitieren, die in direkter Nachbarschaft liegen. „Der neue Seefischmarkt wird unsere Wettbewerbsposition verbessern“, sagt der Geomar-Verwaltungsdirektor Frank Spiekermann. Mit der neuen Infrastruktur auf dem Gelände könne man beim Anwerben von Forschenden punkten. Zudem hofft er auf einen fruchtbaren Austausch und auf Kooperationen mit den ansässigen Unternehmen. Im Sommer will das Geomar komplett auf das Ostufer ziehen. Dann soll der Neubau, bei dem es unter anderem wegen eines Brands zu Verzögerungen kam, fertiggestellt sein und bezogen werden.

Die Geschichte des Kieler Seefischmarkts Ursprünglich war auf dem Gelände des heutigen Seefischmarkts eine Werft, die im Zweiten Weltkrieg Torpedos baute. Im März 1948 wird die Kieler Seefischmarkt GmbH gegründet. Es entstehen ein Seefischhafen und ein Süßwasserfischhandelsplatz. Ab 1971 folgen für die Fischwirtschaft und auch für die Kieler Seefischmarkt GmbH schwierige Jahre. Fischdampfer laufen mit ihren Fänge nicht mehr Kiel an. Es folgt eine Neuausrichtung in Richtung Wissenschaftszentrum. 1993 wird die Kieler Seefischmarkt GmbH umbenannt in das Zentrum für maritime Technologie und Seefischmarkt ZTS Grundstücksverwaltung GmbH. Der Gesellschaftszweck lautet „Ansiedlung wissenschaftlicher und technischer Forschungs- und Studieneinrichtungen auf dem Gebiet der Meereswissenschaften.“ Heute verwaltet die ZTS eine Fläche von 65 000 Quadratmetern mit 19 Gebäuden und einer Nutzfläche von 37 000 Quadratmetern.

Auch FH-Präsident Prof. Björn Christensen sieht „hervorragende Möglichkeiten“, Gründertum, Forschung und Innovation zu verbinden. „Das ist ein großer Faktor, um kluge Köpfe nach Kiel zu holen.“

Lesen Sie auch

Für Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer ist die Neuausrichtung des Seefischmarktes vor allem ein wichtiges Signal für das Ostufer. „Das ist gut für die Profilierung, das Selbstvertrauen und das Zusammenwachsen am Ostufer.“