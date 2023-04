﻿Kreuzfahrtsaison 2023: Warum so viele Seeleute aus Asien kommen

Kiel. In der Seefahrt sind Seeleute aus Asien heute so wichtig wie nie zuvor. 14 Prozent aller Crewmitglieder auf rund 70 000 Handelsschiffen stammen heute von den Philippinen. Die Inselgruppe in Asien gehört dabei zu den Nationen, die den schlechten Ruf als Herkunft von unterbezahlten Billigkräften ablegen wollen.

Von Miami bis Melbourne kehrten nach der globalen Bremse durch die Corona-Pandemie rund 350 große Kreuzfahrtschiffe in den Normalbetrieb zurück. Bis zu 1500 Crewmitglieder benötigt ein modernes Kreuzfahrtschiff für seinen regulären Betrieb. Das Problem der Nachwuchsgewinnung wirkt sich letztlich aber bis zu den kleinen Schiffen aus.

Meist liefern Agenturen die volle Palette der benötigten Arbeitskräfte. Vom Küchenhelfer mit einer Monatsheuer von 500 Dollar bis zum Offizier mit rund 3000 Dollar kann eine Reederei sich eine Crew zusammenstellen.

Personal auf Kreuzfahrtschiffen: 400000 Seeleute stammen von den Philippinen

Größter „Lieferant“ von Seeleuten sind längst die Philippinen. Über 300 Agenturen vermitteln die bis zu rund 400 000 registrierten Seeleute. Längst kommen von den Philippinen nicht mehr nur Billiglohnkräfte. Zu den ersten Adressen gehört die Crewagentur Magsaysay. Zu ihr gehört auch das neue Trainingszentrum MOL Magsaysay Maritime Academy in Cavite bei Manila.

Dort werden pro Semester 300 bis 400 Kadetten eingestellt. Die Offiziersausbildung dauert drei Jahre und endet mit dem Bachelor of Science in Marine Transportation (BSMT). Drei Monate dauert hingegen der Grundkursus bei dem Magsaysay Center for Hospitality and Culiaric Arts in Manila.

In nachgebauten Küchen und Kabinen wird das Einmaleins des Hotelbetriebs auf Schiffen vermittelt. Ein Großteil der dort ausgebildeten Besatzungsmitglieder ist für die Reedereien von Aida und Costa vorgesehen.

Für die Offiziere stehen moderne Schiffssimulatoren und Maschinen bereit. Besonders stolz ist man auf den Philippinen darüber, dass bei den rund 800 000 Offizieren auf den Kommandobrücken der Welthandelsflotte laut internationaler Seefahrtskammer (ICS) die Philippinen mittlerweile die Nation Nummer eins sind.

Arbeiten auf den Weltmeeren: 110 Millionen Euro werden pro Jahr nach Hause überwiesen

Die Seeleute überweisen einen Großteil ihrer Heuer nach Hause an ihre Familien. Ganze Regionen der Inselgruppe leben von den Auslandsüberweisungen. Insgesamt 110 Millionen Euro wurden 2021 von Seeleuten aus aller Welt auf die Philippinen überwiesen.

Die Stehzeiten an Bord sind allerdings unverändert lang. Während Offiziere meist drei bis sechs Monate an Bord bleiben, laufen die Verträge für die Decksmannschaft sowie das Küchen- und Hotelpersonal über acht bis zwölf Monate.

Die angehenden Offiziere gehören inzwischen zur Elite der etwa 1,8 Millionen philippinischen Frauen und Männer, die laut der Statistikbehörde in Manila im Ausland arbeiten. Als größte Arbeitsplatzanbieter gelten Saudi-Arabien und Japan. In Japan werden die Arbeitskräfte zeitlich befristet für Altenheime, Schulen und Fabriken eingesetzt.