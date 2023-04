﻿Neuer Trend: Kreuzfahrt von Kiel ins Eis der Ostsee

Kiel. Kreuzfahrten mit Eisgarantie? Dieses Projekt ließ sich bislang nur rund um Grönland oder in der Antarktis umsetzen. Mit der Corona-Pandemie kamen die Reedereien auf neue Ideen.

Im Expeditionsbereich ist die nördliche Ostsee das beste Beispiel. Der Hamburger Anbieter Hapag-Lloyd Kreuzfahrten startete im Winter 2021/22 unter dem Stichwort Hygge-Reisen von Hamburg aus nach Schweden.

In der Pandemie war es eine Notlösung. Hapag-Lloyd hatte drei neue Schiffe und kaum Möglichkeiten für Fernreisen. Corona hatte den Reiseverkehr lahmgelegt. Touren zu fernen Winterzielen waren unmöglich. Die brandneue „Hanseatic Spirit“ wurde deshalb kurzfristig umgeroutet und machte im Winter 2021/2022 mehrere Reisen von Hamburg via Nord-Ostsee-Kanal bis hinauf in den nördlichsten Zipfel der Ostsee. Kemi und Oulu im Norden Finnlands wurden angesteuert. Orte, die im Winter fast arktische Bedingungen bieten – Schneehotels und weiße Nächte mit Polarlicht. Einmal wurde dabei auch Kiel als Hafen getestet.

Kreuzfahrt von Kiel ins Eis der Ostsee: Es war als Notlösung gedacht

Was zunächst eine Notlösung war, schlug ein wie eine Bombe. „Das war eine der schönsten Reisen, die wir je gemacht haben“, schwärmt Stefan Behn, ehemals Hafenmanager und Kreuzfahrtstammgast aus Hamburg nach einer Ostseereise. Das Gäste-Feedback der ersten Hygge-Reisen war so gut, dass in der Reedereizentrale die Karten für die Planungen der Zukunft neu gemischt wurden.

Wie Behn entschied sich so manch erfahrener Stammkunde für den Winter im Norden. Die Fahrt im Konvoi und mit den Scheinwerfer-Kegeln der Eisbrecher faszinierte genauso wie Touren durch die Antarktis, die bei den Winterreisen von November bis März sonst für Hapag-Lloyd zum Programm gehören. Die Routenplaner der Reederei hätten auch gern in diesem Winter Fahrten in der Ostsee angeboten. Doch die Routen für Expeditionsreisen werden immer zwei Jahre im Voraus geplant – die Logistik muss entsprechend frühzeitig abgestimmt werden. „Da vor uns kein anderes Kreuzfahrtschiff jemals den Bottnischen Meerbusen in den Wintermonaten mit viel Eis und Schnee besucht hat, gab es keine Erfahrungswerte“, teilt Karen Schmidt von Hapag-Lloyd mit.

Expeditionsreisen: Keine Flugreise erforderlich

„Bei unseren Pionierfahrten haben wir die Einzigartigkeit und die Schönheit dieser Region entdeckt, die ohne lange Flugzeiten erreicht werden kann“, sagt Schmidt. Gerade die kurze Anreise ist ein Argument für viele Kunden aus Norddeutschland. Nach den ersten Reisen habe man alles ausgewertet und sich die Frage gestellt, wie man sich bestmöglich auf die regionalen Bedingungen sowie die lokale Infrastruktur einstellen könne, so die Reederei-Sprecherin. Im Herbst 2023 geht es nun wieder in die Ostsee. Die „Hanseatic Nature“ wurde für diese Reisen ausgewählt. Das Schiff, das zur neuen Generation von Expeditionsschiffen gehört, startet zunächst von Hamburg via Nord-Ostsee-Kanal nach Skandinavien. Im Januar 2024 wechselt Hapag-Lloyd Kreuzfahrten dann den Basishafen von Hamburg nach Kiel.

Kiel als optimaler Hafen auserwählt

„Die Entscheidung für Kiel ist unter anderem deswegen gefallen, weil wir Zeit und Seemeilen sparen“, so Karen Schmidt. Wenn Hamburg Ausgangspunkt wäre, hätten wir zwei zusätzliche Tage einplanen müssen. Durch die neuen Auflagen mit der langsameren Geschwindigkeit im Nord-Ostsee-Kanal und die Probleme mit den Schleusen sind die Starts ab Kiel besser planbar. „Wir nutzen die gewonnene Zeit für Winteraktivitäten in den von uns besuchten Destinationen. So können die Gäste die Ziele noch intensiver erleben. Zudem bieten wir mehr Auswahl und Flexibilität für die An- und Abreise. So fahren wir in der kommenden Wintersaison von Hamburg, Kiel und Tromsø ins Eis“, sagt Schmidt. Im Januar und Februar 2024 bietet die Reederei jetzt Schmetterlingsreisen von Kiel aus mit Fahrten zum Nordkap und ins Bottnische Meer an. Die jeweils zwölf und 14 Tage dauernden Reisen lassen sich sogar zu 26-Tages-Reisen kombinieren.

Anfang März kehrt die „Hanseatic Nature“ wieder nach Hamburg zurück und startet von dort aus zu weiteren Reisen. In der Winterzeit legen auch die Reedereien Aida, MSC und Hurtigruten zu Reisen nach Westeuropa und Norwegen ab.

Kreuzfahrten in den nordeuropäischen Winter haben inzwischen so an Beliebtheit gewonnen, dass in Nordnorwegen im Januar und Februar fast ein halbes Dutzend Kreuzfahrer mit Touristen unterwegs sind. Die Reederei Aida hatte das Potenzial dieser Touren mit „Nordlichtgarantie“ bereits 2018 erkannt und erstmals ein Schiff im Februar zum Nordkap geschickt.

Stark im Kommen als Reiseziel ist auch das winterliche Lappland. Kreuzfahrten sind in den Gewässern im Winter bislang nur mit Eisbrechern möglich. Die für Passagiere umgebauten Eisbrecher „Sampo“ und „Polar Explorer“ bieten Reisen ins Eis der Ostsee in den Monaten Januar, Februar und März an. Dann beträgt die Dicke des Eises dort bis zu einen Meter.