Das Segelcamp an der Kiellinie ist vorbei. Die Organisatoren blicken auf einen erfolgreichen Sommer zurück – rund 3000 Menschen nahmen allein an den Segelkursen teil.

Kiel. Winterpause für die Optimisten an der Kiellinie: Am 15. September ist die 21. Saison des Kieler Segelcamps zu Ende gegangen, die Anfang Mai mit neuem Design in den Sommer gestartet war. Die Bilanz der Organisatoren: mehr als erfolgreich.