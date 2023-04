Segelcamp Kiel: Anmeldungen für Buchungen und Kurse ab sofort möglich

Das Segelcamp Kiel an der Kiellinie geht in diesem Jahr in seine bereits 21. Saison. Ab sofort sind Anmeldungen für Einzelbuchungen oder Sommerferienkurse möglich. Laut den Veranstaltern gibt es Angebote für kleine und große Segler – mit oder ohne Vorerfahrung.

Längst ein Klassiker: Das Segelcamp Kiel an der Kiellinie geht in diesem Jahr bereits in seine 21. Saison.

Maritimer Klassiker an der Kiellinie

Kiel. Es geht wieder los: Ab sofort sind Anmeldungen für Einzelbuchungen und Sommerferienkurse im Segelcamp Kiel an der Kiellinie möglich. Ob Segelkurse für Kinder, abendliche Schnupperkurse für Erwachsene oder Segelspecials für die ganze Familie: Das Gemeinschaftsprojekt der Stadt Kiel, der Kiel-Marketing GmbH und der Kieler Stadtwerke hält auch in diesem Jahr wieder Angebote für kleine und große Segelfans bereit.

Die regulären Nachmittagstermine werden während der schleswig-holsteinischen Sommerferien um zusätzliche Zeiten am Vormittag ergänzt. Junge Leute im Alter von sechs bis 18 Jahren können an ihre bisherigen Vorerfahrungen anknüpfen oder erstmals Segelluft schnuppern. Entsprechend wird in Begleitung von erfahrenen Segeltrainerinnen und Segeltrainern auf Optimisten, O’pen SKIFF Booten, C55-Jollen oder Skippi Yachten 650 Cruiser geübt.

Segelcamp Kiel: Eltern und Kinder können auch gemeinsam auf das Wasser

Eltern und Kinder können auch zusammen unter Anleitung das Ruder übernehmen oder Erwachsene alleine beim „Sunset Segeln“ in den Feierabend starten. Am Wochenende und an Feiertagen besteht laut den Veranstaltern ebenfalls die Chance, spontan für eine Stunde beim Open Camp vorbeizuschauen.

Wer nicht auf dem Wasser unterwegs ist, kann eine Runde Beachvolleyball spielen, an Geschicklichkeitsspielen und beim Knotentraining teilnehmen, oder auch seine Fähigkeiten im Segelsimulator testen. Zudem stehen Tischkicker und Tischtennisplatte, auch Stand-up-Paddelboards für eine kleine Tour auf dem Wasser.

Segelcamp Kiel: Anmeldungen sind im Internet unter www.segelcamp-kiel.de möglich. Nähere Informationen unter Tel. 0431/901 2573.