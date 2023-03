﻿Gesunkene Segeljacht von Santiano-Geiger Pete Sage vor Schönberg gehoben

Die am Freitag vor Schönberg gesunkene Segeljacht von Santiano-Bandmitglied Pete Sage wurde gehoben. Eine Bergungsmannschaft holte das zwölf Meter lange Boot am Mittwoch wieder an die Wasseroberfläche. Die Wasserschutzpolizei versucht jetzt, die Ursache für den Untergang zu klären.

Das Segelschiff des Santiano-Musikers wurde am Mittwochabend in den Hafen von Laboe geschleppt, dort mittels Traverse aus dem Wasser gehievt und auf einem Bock abgestellt. Die Wasserschutzpolizei war vor Ort.

Kiel. Die am Freitag vor Schönberg in der Kieler Bucht gesunkene Segeljacht von Santiano-Bandmitglied Pete Sage ist wieder an der Wasseroberfläche. Ein Bergungsteam holte das zwölf Meter lange Segelboot am Mittwoch wieder vom Grund.

Das Boot war am Freitag auf dem Weg von Heiligenhafen nach Olpenitz leckgeschlagen und innerhalb weniger Minuten gesunken. Der Skipper Pete Sage und seine Frau konnten nur noch einen schnellen Notruf absetzen und mussten sich dann mit einem Beiboot in Sicherheit bringen.

Schlepper zog die Jacht des Santiano-Musikers nach Laboe

Die Seenotretter konnten das Paar nach wenigen Minuten retten. Zahlreiche Einheiten hatten sich an der Rettungsaktion beteiligt. Die zwölf Meter lange Jacht sank jedoch vor dem Eintreffen der Retter auf Grund. Nur der Mast ragte noch aus dem Wasser.

Vom Grund der Ostsee wurde die wertvolle Segeljacht am Mittwoch von einem Team aus Tauchern mithilfe des dänischen Spezialschiffes „Elisabeth Hoj“ gehoben. Die Taucher brachten zunächst ein Lecksegel am Vorschiff an. Ob die Jacht bei der Fahrt mit einem Gegenstand im Wasser kollidiert ist, ist noch unklar. Die Untersuchung läuft.

Die Wasserschutzpolizei Kiel sicherte die Bergungsaktion und war mit dem Streifenboot „Falshöft“ vor Ort. Als Schleppzug ging es am Mittwochabend dann nach Laboe, wo die gelenzte Jacht am Abend mit einem Kran an Land gehoben wurde.

Jetzt versucht die Wasserschutzpolizei, die Ursache für den plötzlichen Wassereinbruch zu finden. Die Ermittlungen wurden in Laboe am Abend fortgesetzt.