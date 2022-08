Eröffnungsfeier der Segelolympiade am 28. August 1972 in Schilksee: Beim Einzug der Nationen laufen Kieler Schüler mit den Länderschildern vor den Olympioniken und vor den Fahnenträgern ein. Die Bilder gehen um die Welt. Was keiner ahnt: Die Jugendlichen tragen Jeans und Rolli, weil ihre offizielle Kleidung, ein blauer Overall, schon vor der Eröffnung defekt war.

