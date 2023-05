﻿Warum das Camp 24/7 in Kiel jetzt Segelcamp heißt

Kiel. Endlich kann an der Kiellinie wieder gesegelt werden. Neben neuen Programmpunkten wie dem Teambuilding-Kuttersegeln für Schulklassen ist hier noch etwas anderes neu: der Name. Das Camp 24/7 wurde auf den Namen Segelcamp umgetauft. Auch das Design wurde angepasst – etwas Moderneres sollte her. Zum Saisonstart stellte das Camp am Freitagmittag sein Programm für 2023 vor.

Geboren wurde die Idee für das Segelcamp bereits 2002 im Umfeld der Kieler Olympiabewerbung für die Olympischen Spiele 2012. Mit Olympia wurde es damals bekanntlich nichts. Was der Stadt aber blieb, war das Segelcamp. „Daran und auch am Volvo Ocean Race im gleichen Jahr konnte man sehen, was Kiel für eine segelbegeisterte Stadt ist“, erinnert Stadtpräsident Hans-Werner Tovar. Deshalb sei das Camp für die Stadt so wichtig.

Dieses Jahr schließt sich der Kreis. Denn am 9. Juni kommt das Ocean Race erneut nach Kiel – nicht als Zielstation, sondern als Wendepunkt, sogenannter Fly-by. Trotzdem blicken alle mit Vorfreude auf die drei Tage rund um das Ocean Race, für das unter anderem die große Radio-Bob-Bühne aufgebaut wird und an dessen Rande über den Meeresschutz aufgeklärt werden soll. Anlässlich des The Ocean Race bietet das Segelcamp auch zusätzliche Segelprogramme für Gruppen und Schulklassen an.

Saisonstart Segelcamp Kiel: Segelkids der Friedrich-Junge-Grundschule segeln bei kräftigem Ostwind

Doch vorher wurde am Segelcamp die Saison eröffnet. Wie bestellt blies der starke Ostwind zum Start mit neun Windstärken am Kieler Leuchtturm. Die mutigen Sailing Kids der Friedrich-Junge-Grundschule trauten sich trotzdem, mit ihren Kuttern rauszusegeln. Für Finn von den Sailing Kids gar kein Problem: „Ich fand’s cool, und es war ein tolles Gefühl“. Ihm und den anderen sei trotz der Wellen auch nicht schlecht geworden – echte Kieler Segler eben. Sie sangen den Besuchern noch ein maritimes Ständchen und bekamen zum Schluss das Steuerrad überreicht – als Zeichen, dass sie nun das Ruder in der Hand haben.

Uwe Wanger, Geschäftsführer von Kiel Marketing, blickt ebenfalls voller Vorfreude auf die 21. Saison des Camps: „Das Segelcamp ist neben einem Ort des Segelns auch ein Ort, an dem man gemeinsam gerne Zeit verbringt – ein Fischbrötchen isst, Beachvolleyball spielt, Stand-up-Paddeln oder einfach am Badesteg schwimmen geht. Alle Informationen zu Angeboten und Preisen des Segelcamps finden Sie unter www.segelcamp-kiel.de.