﻿Segelschulschiff „Gorch Fock“ segelt zur Kieler Woche im Atlantik

Die „Gorch Fock" startet am Montag und kehrt erst im Juli zurück nach Kiel.

Das Segelschulschiff „Gorch Fock“ wird zur Kieler Woche in Kiel fehlen. Grund ist die längere Frühjahrsreise des Schiffes, da fast 240 Frauen und Männer aus dem Offiziersjahrgang 2022 in den kommenden Wochen an Bord ihre seemännische Grundausbildung bekommen müssen.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket