Das Kieler Segelschiff „Ethel von Brixham“ ist von der geheimen Mission aus dem Mittelmeer zurück. Vor der türkischen Küste übernahm Star-Regisseur Guy Ritchie das Schiff für Dreharbeiten zum Spionage-Thriller „The Ministry of Ungentlemanly Warfare“. Der Filmeinsatz hat an Bord Spuren hinterlassen.

Kiel. Die „Ethel von Brixham“ ist zurück. Fast ein halbes Jahr war der Zweimaster in geheimer Mission unterwegs. Das Segelschiff spielte eine Hauptrolle in dem neuen Spionage- und Kriegsfilm „The Ministry of Ungentlemany Warfare“ des britischen Starregisseurs Guy Ritchie. Mit an Bord war eine hochkarätige Starbesetzung um Henry Cavill (Superman), Eiza Gonzáles, Henry Golding und Til Schweiger.