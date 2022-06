Seien Sie mit dem KN-Newsletter immer auf dem Laufenden zur Kieler Woche 2022

Die Kieler Woche 2022 startet. Abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Kieler-Woche-Newsletter und seien Sie so immer auf dem Laufenden – mit Tipps und Informationen aus der KN-Redaktion.

So schön war das Abschlussfeuerwerk zur Kieler Woche 2021.

Kiel. Seien Sie ab Freitag, 17. Juni, immer auf dem neuesten Stand zur Kieler Woche 2022: Welche Konzerte gibt es am nächsten Tag? Wie wird das Wetter? Welche Köstlichkeiten gibt es wo zu essen? Und wo kann man am besten parken oder das Fahrrad sicher abstellen? Diese und viele andere Fragen beantworten wir Ihnen in unserem neuen Newsletter zur Kieler Woche.

Dann senden wir Ihnen den Kieler-Woche-Newsletter bis einschließlich Sonntag, 26. Juni, täglich um 19 Uhr an Ihr persönliches E-Mail-Postfach. Melden Sie sich einfach hier kostenfrei an.

Tipps, Service und Termine: Ihr persönlicher Kieler-Woche-Newsletter

In jedem Kieler-Woche-Newsletter beschreiben die KN-Redakteure ihr ganz persönliches Highlight für den kommenden Tag. Des Weiteren erhalten Sie alle Informationen in den Rubriken Konzerte und Partys, Essen und Trinken, der besondere Kieler-Woche-Tipp und Wettervorhersage für den Folgetag mit Links zu spannenden Artikeln auf KN-online.de.

Zusätzlich finden Sie in jedem Newsletter jede Menge Service-Hinweise, die Ihren Kieler-Woche-Besuch zu einem reibungslosen Erlebnis machen: Standorte öffentlicher Toiletten, mögliche Parkplätze für das Auto oder auch Vorschläge, wo das Fahrrad sicher abgestellt werden kann.

Alles Wissenswerte über Open Ship, Internationaler Markt, Windjammerparade, Feuerwerke, Spiel und Spaß für Familien mit Kindern oder der Balloon Sail – entdecken Sie dabei zusätzlich die Geheimtipps und kleinen Highlights am Rande des großen Volksfests.