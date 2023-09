﻿Semesterstart für internationale Kollegiaten am Campus der FH Kiel

Kiel. Dutzende junge Menschen zieht es jedes Semester auf den FH-Campus nach Kiel – allerdings nicht nur für ein Studium: Im Studienkolleg bereiten sich aktuell 90 internationale Studierende auf ihren Studienstart an einer deutschen Hochschule vor. Von etwa 700 Bewerbern nahmen im Juni rund 160 am Aufnahmetest des FH-Studienkollegs in Kiel teil. Davon wurden 45 für den Kieler FH-Campus ausgewählt.

Ben Marks ist einer von ihnen. Der 19-Jährige aus Texas ist seit drei Wochen Kollegiat in Kiel und sieht in dem Programm eine große Chance: „Die Dozierenden sind sehr freundlich und profesionell. Außerdem ist ein Studium in Deutschland viel günstiger als in den USA.“ Marks möchte nach der Zeit am Studienkolleg Maschinenbau studieren. Wo genau, wisse er noch nicht, aber höchstwahrscheinlich in Kiel.

Auch für internationale Kollegiaten ist die Zimmersuche eine Herausforderung

Imane Boubakri wohnt im selben Studentenwohnheim wie Marks und ist darüber sehr erleichtert: „Die Zimmersuche ist so schwer“, sagt die 21-Jährige. Das Studienkolleg vermittelt den Bewerbern laut Leiterin Triinu Buchloh keine Zimmer, gibt ihnen aber Tipps für die Wohnungsuche.

Nachdem sie sich an mehreren Studienkollegs beworben hatte, entschied sich Boubakri für Kiel, weil sie dort zuerst angenommen wurde. Bis zur Aufnahmeprüfung im Juni hatte sie die Stadt zuvor noch nie gesehen. Die 21-Jährige kommt aus Marokko und wollte in Deutschland eigentlich Medizintechnik studieren. Doch dass man dafür so viele verschiedene Fächer belegen muss, gefällt ihr nicht: „Ich möchte mich in einem Fach spezialisieren.“ Aktuell plant sie, Informationstechnik zu studieren. Final entscheidet sie sich aber erst nach dem ersten Semester am Studienkolleg.

Ob sie für das Studium nicht lieber nach Hamburg oder Frankfurt gehe, weiß die 21-Jährige aktuell noch nicht. Generell fühle sie sich in Deutschland aber wohl. Auch wenn sie auf ihr Kopftuch angesprochen werde, sei das bisher nur in positivem Kontext geschehen: „Alle neugierigen Fragen der Menschen haben mir sehr gefallen, denn sie zeigen Interesse an meiner Kultur.“

Was steht auf dem Stundenplan der Kollegiaten in Kiel?

Im Kolleg haben Boubakri und Marks den Schwerpunktkurs Technik gewählt. Das bedeutet: acht bis zehn Stunden Deutsch-Unterricht pro Woche und jeweils sechs bis acht Stunden Physik und Mathematik. Dazu kommen jeweils zwei bis vier Stunden Informatik, technische Kommunikation und Chemie.

Für den Ukrainer Karen Shamasurian sieht der Stundenplan etwas anders aus: Auch er hat acht bis zehn Stunden Deutschunterricht pro Woche sowie die gleiche Stundenanzahl in Mathe und Informatik. Die restlichen Wochenstunden werden allerdings auf Wirtschaftslehre, Gesellschaftskunde und Englisch aufgeteilt.

Der FH-Campus in Kiel ist größtenteils barrierefrei

Für Shamasurian war der Kulturschock zu Beginn des Semesters in Deutschland nicht allzu groß: Schon seit fünf Jahren lebt der 23-Jährige in Deutschland. Seit einem Unfall sitzt er im Rollstuhl. Mit seinen Eltern reiste er daraufhin für eine bessere medizinische Versorgung nach Deutschland. Bevor er nach Kiel kam lebte er in der Nähe von Greifswald.

Da Shamasurian in eine Stadt mit Universität, Studienkolleg und Hochschule ziehen wollte, fiel seine Wahl auf Kiel – hier gibt es alle drei Institutionen. Nach dem Studienkolleg möchte er in Kiel bleiben und Wirtschaftsinformatik studieren. Der Vorteil: Der Campus ist größtenteils barrierefrei und gut mit Aufzügen ausgestattet – lediglich in ein barrierefreies Zimmer im Studentenwohnheim ist er noch nicht eingezogen.

