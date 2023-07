﻿Semra Ertan bekommt ihren Platz in Friedrichsort

Kiel. Lange hatte der Platz gegenüber des italienischen Restaurants Al Gambero mit einer Skulptur des Bildhauers Ben Siebenrock keinen Namen. Nun heißt er Semra-Ertan-Platz. Gut zwei Jahre lang hatte eine von Lothar Viehöfer ins Leben gerufene Initiative des Forums für Migration in Kiel in Zusammenarbeit mit dem runden Tisch gegen rechte Ecken in Friedrichsort sich durch alle Verwaltungsinstanzen gekämpft.

Das Ziel: Ein Ort des Gedenkens für die türkische Dichterin, Arbeiterin und politische Aktivistin, die in Friedrichsort lebte, zu schaffen. Denn am 26. Mai 1982 im Alter von 25 Jahren verbrannte sich Semra Ertan öffentlich an einer Kreuzung auf St. Pauli aus Protest gegen den grassierenden Rassismus.

Semra Ertan: Ausgrenzung und Abwertung bestimmen ihren Alltag

Semra Ertan stammt aus Mersin. 1971 zieht sie mit 14 Jahren zu ihren Eltern nach Friedrichsort. Bis zu ihrem Suizid wohnt sie, bis auf die Jahre in der Wik, in dem nördlichen Stadtteil. Als Kind sogenannter Gastarbeiter erlebt sie Ausgrenzung und Abwertung auf dem Arbeitsmarkt und im Alltag. Schon zwei Jahre später beginnt sie intensiv zu schreiben. In ihren über 350 Gedichten schildert sie ihr Leben und ihre Erfahrungen in Deutschland. Ein Teil ihrer Gedichte wurden in dem Buch „Mein Name ist Ausländer“ veröffentlich, das 2021 posthum mit dem Alfred-Döblin-Preis ausgezeichnet wurde.

Die Schwester vom Semra Ertan Zühal Bilir-Meyer war mit ihrer Tochter Jana zur Einweihung des Platzes aus München angereist. © Quelle: Kemal Dogan

Lothar Viehöfer, der beiden Gruppierungen angehört, hat Semra Ertan 1974 kennengelernt. „Schon damals hatte sie begonnen, Gedichte zu schreiben“, so Viehöfer. Die Kieler Zeitung „Spökenkieker“, eine Bürgerinitiativzeitung, bei der er als Redakteur mitarbeitet, druckt Ende der 70er-Jahre ihre Gedichte ab.

„Wir berichteten einmal im Monat über die Hausbesetzerszene, über die Jugendarbeitslosigkeit, über die geplante Abschaffung der Straßenbahn und immer wieder auch über die steigende Ausländerfeindlichkeit. Da passten Semras Gedichte gut dazu.“ Viehöfer beschreibt die Zeit als „frostig und würdelos“ gegenüber Ausländern. „Als linke Studenten wollten wir dem etwas entgegensetzen, gingen auf die sogenannten Gastarbeiter zu und gaben kostenlose Deutschkurse.“

Gedicht von Semra Ertan Ausschnitt aus dem Gedicht von Semra Ertan „Mein Name ist Ausländer“ (1982): “Ich arbeite hier, Ich weiß, wie ich arbeite, Ob die Deutschen es auch wissen? Meine Arbeit ist schwer Meine Arbeit ist schmutzig. Mein Lohn ist niedrig... Mein Land hat mich nach Deutschland verkauft. Mein Name ist AUSLÄNDER. ”

Ihre Schwester Zühal Bilir-Meyer, die zur Einweihung des Platzes aus München angereist war, beschreibt die damalige Situation so: „Der tägliche Weg zur Arbeit war damals begleitet von Türken-raus-Parolen. Wir gingen schweigend, zornig daran vorbei. Der Arbeitsplatz, die Existenz der Familie, waren in Gefahr.“ Heute sei wissenschaftlich bewiesen, dass Diskriminierung, Ausgrenzung die Menschen krank mache.

Sie verwies auf den rechtsextremen Anschlag auf dem Oktoberfest in München zwei Jahre vor Semra Ertans Tod. „Die Jahre seither haben bewiesen, dass Rassismus noch immer tötet. Was mit Worten, mit Parolen beginnt, endet mit Morden.“ Der Rassismus habe Namen bekommen: Mölln, Solingen, Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen, NSU-Morde, München, Hanau, Halle.

Deshalb bedankte sie sich auch bei der Stadt Kiel „für ihre mutige Entscheidung vom 16. März, mit der Benennung dieses Platzes nach Semra Ertan, einen würdigen Ort des Gedenkens zu schaffen“. Der Hamburger Initiative, die gerne die Kreuzung ihrer Selbstverbrennung in Semra-Ertan-Platz umbenennen möchte, hatte bisher weniger Erfolg. „Man braucht einen langen Atem durch alle Instanzen und die Hamburger bekommen wohl auch mehr Gegenwind aus der Politik“, sagt Viehöfer. „Es ist aber auch leichter, einen Platz ohne Namen zu benennen, als einen mit Namen umzubenennen.“

