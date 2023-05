﻿Sensationsfund nach 78 Jahren: Taucher bergen in Kiel versunkenen Silberschatz

Spendenübergabe im Sophienhof

Gemeinsam mit Reality Stars wie Bachelor Andrej Mangold haben Kieler Spitzenköche am vergangenen Wochenende im Einkaufszentrum Sophienhof in Kiel gekocht. Der Kinderhilfe des Ronald McDonald Hauses Kiel wurde der Umsatz in Form einer Spende übergeben – mit der alle am Ende sehr zufrieden waren.