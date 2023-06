﻿Servicemitarbeiterin Rena Tegtmeier: „Zur Kiwo herrscht Ausnahmezustand“

Kiel. Der Sandhafen ist zur Kieler Woche jeden Tag gut besucht. Mit seinen Öffnungszeiten bis 2 Uhr nachts lockt er viele Menschen an, die um 24 Uhr noch nicht nach Hause gehen wollen. Service-Mitarbeiterin Rena Tegtmeier erzählt im Kiwo-Kurztalk davon, wie es ist, zur Kieler Woche trotz der Menschenmassen einen kühlen Kopf zu bewahren.

Was bedeutet es für dich, im Sandhafen zu arbeiten?

Rena Tegtmeier: Ich arbeite nun schon in meiner vierten Saison hier, und ich bin jedes Jahr gerne wiedergekommen. Es ist schön, als Ausgleich etwas zu tun, was rein gar nichts mit dem Studium zu tun hat. Als ich aus Oldenburg hergezogen bin, kannte ich nicht viele Leute hier in Kiel. Durch die Arbeit habe ich mir einen tollen Freundeskreis aufgebaut. Und die Arbeit an sich macht auch einfach Spaß – ich komme jedes Mal mit einem guten Gefühl hierher.

Wie stressig ist die Arbeit im Sandhafen zur Kieler Woche?

Es herrscht kompletter Ausnahmezustand. Man produziert einfach einen Drink nach dem nächsten, und es hört und hört nicht auf. Wirklich vorbereiten kann man sich auf diese Kiwo-Schichten nicht – jede Schicht ist anders. Spätestens um 23 Uhr ist es hier so richtig voll. Dann brennt der Laden, aber wir brennen mit. Zur Kiwo haben wir auch ein größeres Team und sind mit Headsets ausgestattet, weil dann jeder funktionieren muss, und das geht auch nur im Team. Ich fühle mich wohl hinter der Bar, diesen Abstand zu den Gästen brauche ich auch manchmal. Insgesamt ist es für mich ein Wohlfühlort. Deswegen arbeite ich auch jedes Jahr zur Kieler Woche, obwohl ich den ganzen Trubel drumherum eigentlich gar nicht so sehr mag.

Wie schafft ihr es, einen kühlen Kopf zu bewahren und den Gästen trotz des Stresses einen guten Service zu bieten?

Wir sind ein tolles Team, das jeden Mitarbeitenden im Notfall auffangen kann. Wir duzen all unsere Gäste, was eine persönliche Ebene schafft. Es soll eine Auszeit für unsere Gäste sein – aber auch für uns. Der Spaß darf nicht zu kurz kommen: Manchmal tanzen wir auch einfach mit unseren Gästen mit.

KN