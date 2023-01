﻿Eine Kielerin erschafft die Wunderwelten der Sesamstraße

Kiel. Die Sesamstraße wird 50. Ein Grund zum Feiern. Das tut nicht nur das Fernsehen mit etlichen Sondersendungen, sondern auch eine Kielerin. Susan Dunker-Struckmeier (56) arbeitet seit zwölf Jahren als Szenenbildnerin für die beliebte Kindersendung. Ein Besuch in ihrer ganz privaten Wunderwelt im Herzen der Landeshauptstadt.

Das Fantasiereich von Susan Dunker-Struckmeier ist vor allem ein großer Schreibtisch. Hier entwickelt und entwirft sie zeichnerisch die Welten der beliebten Puppen. Nicht als Original. Versteht sich. Dafür wäre auch gar nicht genügend Platz. Aber als Entwurf am Computer. Ob das Schlafzimmer von Ernie und Bert. Das Baumhaus von Elmo oder einen Foodtruck für Krümelmonster. Die Kielerin ist voller Ideen und Kreativität.

Sesamstraße: 2.931 Folgen bisher gedreht

„Ich bin selber mit der Sesamstraße aufgewachsen“, sagt Susan Dunker-Struckmeier und nimmt am großen Holz-Esstisch in ihrem offenen Wohnzimmer Platz. „Die Geschichten haben das Kinderfernsehen revolutioniert.“ Bis heute wurden insgesamt 2.931 Folgen gedreht. Was den Erfolg ausmacht? „Das besondere Konzept von kurzweiligen Geschichten voller Humor, Wissen und Emotionen“, ist sie sich sicher.

Im nächsten Moment springt sie auch schon auf und holt einen dicken Umschlag. „Das sind die Drehbücher für die neuen Sesamstraße-Folgen.“ Insgesamt 27 Stück, die ab März produziert werden sollen.

Ab März? Ja, so bald schon. Aber vieles ist für Susan Dunker-Struckmeier Routine. Sie blättert in dem Drehbuch-Stapel und liest vor, dass in einer der Szenen Bert in einem Sessel ein Buch lesen soll. „Zum Glück haben wir in all den Jahren schon einen großen Fundus an Kulissen, Mobiliar und Requisiten aufgebaut“, sagt sie. Einen Sessel gibt es schon. Etliche Bücher auch. „Aber vermutlich soll es ein Buch über Tauben sein, denn Bert liebt Tauben.“

Kielerin erschafft die Sesamstraßen-Welten

In ihrem Kopf nehmen neue Welten schon beim Lesen ihre Formen an. Am Computer erschafft sie dann ganze Häuserzüge, mal ein Kommissariat, eine Arztpraxis. Ein anderes mal einen Zirkus oder auch ein ganzes Piratenlager am Elbstrand, das Wohnzimmer von Ernie und Bert und die Küche des „Blauen“ ganz im Stile der 60er-Jahre. Rund 50 Sets – im Theater würde man Bühnenbilder sagen – hat sie bereits für die Sesamstraße entworfen. „Mir ist wichtig, nicht einfach nur alles bunt und kindlich zu gestalten, sondern den Charakteren der Puppen gerecht zu werden.“

Digital läuft fast nichts bei der Sesamstraße. Ganz im Gegensatz zu den meisten anderen Kindersendungen. „Die Filmsets der Sesamstraße werden richtig gebaut und eingerichtet.“ Dazu hat sie ein tatkräftiges Team in den NDR-Werkstätten in Hamburg an der Seite. „Ohne Team läuft nichts“, sagt sie. Jeden Entwurf, jede Planung spricht sie mit Regie, Redaktion und den verschiedenen Gewerken ab.

Die Set-Designerin der Sesamstraße wohnt in Kiel

Nach zwölf Jahren weiß Susan Dunker-Struckmeier, was machbar ist und vor allem, was kostenmäßig im Rahmen liegt. „Trotzdem sind Feinabsprachen immer wieder wichtig.“

Eine Herausforderung sei auch nach all den Jahren immer noch die funktionelle Umsetzung, sagt die studierte Architektin. Denn alles müsse so geplant sein, dass die Puppenspieler sich frei und versteckt bewegen können.

Als Freiberuflerin arbeitet die Kielerin für verschiedene Produktionen. „Aber mit der Sesamstraße ist für mich ein Kindheitstraum wahr geworden“, sagt sie. „Es ist einfach besonders und großartig, die Architektin der Sesamstraße zu sein. Der Job weckt das Kind in mir.“

Für die Sesamstraße schwelgt Susan Dunker-Struckmeier gerne in bunten Farben. Für ihr eigenes Zuhause hat die Kielerin dann aber doch lieber ein schlichtes und dezentes Ambiente gewählt. Nur mit dem Sessel in Orange setzt sie ein Statement. © Quelle: Frank Peter

Sie selber hat ihr ganz persönliches Set in Kiel eher zurückhaltend gewählt. In ihrem Wohnzimmer dominieren helle Töne. Alles wirkt gemütlich und wie zufällig platziert. Nur ein großer runder Sessel sorgt mit seiner orangenen Farbe für einen Knall-Akzent. Wer Susan Dunker-Struckmeier ein wenig kennt, ahnt, dass alles mit Bedacht ausgewählt wurde. „Weniger ist mehr“, sagt sie mit einem Augenzwinkern.

Der 50. Geburtstag der Sesamstraße wird mit vielen Sondersendungen gefeiert

Den offiziellen Geburtstag der Sesamstraße am 8. Januar wird sie ganz für sich feiern. Mit einem zufriedenen Lächeln im Gesicht. Aber das Ereignis wird sie noch mindestens das nächste halbe Jahr begleiten. Denn viel ist im Jubiläumsjahr geplant. Von Sondersendungen wie den Sesamstraßen-Tagesthemen mit Caren Miosga (8. Januar) bis zum NDR-Familienkonzert in der Hamburger Elphi (28. Januar). Sogar in der NDR-Talkshow am 13. Januar werden die beiden Geburtstagskinder Ernie und Bert mit ihren Puppenspielern zu Gast sein.

Die Arbeiten der Kielerin werden ebenfalls ganz besonders gewürdigt. So im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe. In der großen Sonderausstellung „Sesamstraße – 50 Jahre Wer, Wie, Was?“ werden sie ab Mai gezeigt. Und: Die Häuserzeile der Sesamstraße made in Kiel will in Kürze auch das Miniatur-Wunderland in Hamburg nachbauen. „Wenn das kein Lob ist“, sagt sie lachend und ist in Gedanken aber schon längst bei den nächsten Sesamstraßen-Folgen. Schließlich sollen die Kinder auch weiterhin mit staunenden Augen in die ausgedachten Welten der Kielerin eintauchen können. Ganz nach dem Motto: Tausend tolle Sachen, die gibt es überall zu sehen.

