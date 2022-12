﻿Landesmeisterschaften im Vierer-Bob: Sie sind der einzige Bob-Club in Schleswig-Holstein

Kiel/Winterberg. Eisige Temperaturen, den etwas zu engen Helm auf dem Kopf und ein leicht unangenehmes Gefühl in der Magengrube: Das ist die Ausgangssituation kurz vor den schleswig-holsteinischen Landesmeisterschaften im Vierer-Bob – zumindest auf meiner Seite. Man muss wohl ein eher extremer Typ sein, um sich mit 125 Stundenkilometern auf Kufen in einer Schneise aus Eis hinunterzustürzen. Aber wie ist es überhaupt dazu gekommen?

Ich bin Neele, 28 Jahre alt und Volontärin bei den Kieler Nachrichten. Mein Vater hat zusammen mit neun anderen Männern vor 32 Jahren den ersten (und einzigen) Kieler Bob-Club gegründet; eingetragen im Register als „die Montagsrunde von 1990 e.V“. Solch einen Verein in Schleswig-Holstein finden alle ein bisschen merkwürdig. Für mich ist er seit meiner Geburt Normalität. Aber wenn ich so darüber nachdenke, kann ich die Einwände verstehen.

Es gibt nur einen einzigen Bob-Club in Schleswig-Holstein

Wie kam es dazu? Von den Gründungsmitgliedern kommen unterschiedliche Antworten. Die, der ich am meisten vertraue: Sie wollten einmal die Woche ein bisschen kicken und einmal im Jahr eine Fahrt machen. Noch ein Fußballverein wäre langweilig gewesen, sie wollten sich abheben – und Humor hatten sie schon immer.

Besonders spannend dabei: Da es in Schleswig-Holstein nur diesen einen Klub gibt, fährt man eben direkt Landesmeisterschaften. Dieses Jahr sogar kleine KN-Meisterschaften: Niklas Schomburg, Sportredakteur, Philipp Scheithauer, Volontär, und eben ich sind dabei, jeder in einem anderen Bob. An den Start gehen dieses Jahr insgesamt vier Bobs – einer geht also leer aus, die anderen kommen aufs Treppchen. Mindestens.

Aber Bobfahren, das muss man doch können, wäre das nicht sonst viel zu gefährlich? Jein. Zur Wahrheit gehört: Wir fahren Taxi-Bob: ein erfahrener, professioneller Pilot an erster Stelle, der lenkt und bremst, drei Amateure hinten dran – so wie wir. Also im übertragenen Sinne, natürlich sind wir keine echten Amateure! Wir schieben allerdings auch nicht mit an, beim Start sitzen bereits alle vier im Bob. Zwei externe Männer mimen die Anschieber.

Und dann geht der Wahnsinn los. Die Bob-Bahn in Winterberg ist eine Meile lang – 1609 Meter. Sie hat 15 Kurven. In Kurve 9 wirken 5G auf den Körper, also 5 Mal so viel Körpergewicht wie normal. Im Labyrinth – zwischen Kurve 12 und 13 – kann der Bob bis zu 140 Stundenkilometer erreichen. Wir bringen es auf 125.

Jetzt bloß dem Fahrer keine Kopfnuss geben

Der Kleinste sitzt an zweiter Stelle, der Längste meistens hinten. Man versucht, die freundlichen Bob-Fahrer aus Winterberg noch ein bisschen einzuschwören: „Denkt dran, wir fahren Landesmeisterschaften, also bitte besonders gut anschieben und steuern – aber nur bei uns natürlich, nicht bei den anderen!“

Ehrgeizig sind die Piloten, schließlich haben auch sie nicht oft die Chance, schleswig-holsteinischer Landesmeister zu werden. Bestechlich allerdings nicht. Man sagt, der eine oder andere habe es probiert. Als Grund für eine Niederlage wird Korruption natürlich auch oft herangezogen.

Unser Pilot weist uns ein: „Festhalten und Bauchmuskeln anspannen. Die ersten 30 Sekunden sind schön, da könnt ihr noch rausgucken – in den letzten 30 Sekunden heißt es nur noch durchhalten.“ Wow, das klingt vielversprechend.

Ich – zur Erinnerung: klein – sitze an Position zwei, habe Angst, dass mein Kopf zu sehr hin und her schlägt und ich dem Fahrer vor mir eine Kopfnuss gebe. Es wäre ungünstig, wenn der einzige Profi im Bob bewusstlos wäre. Aber dann werden wir schon angeschoben, keine Zeit mehr, darüber nachzudenken. Und zu spät, um auszusteigen.

Bobfahren in Winterberg 2022: Für 120 Euro bekommt man sein Taxibob-Ticket inklusive 10 Euro Verzehrgutschein. © Quelle: Kristina Brüning

„Ist ja gar nicht so schlimm, wie ich es in Erinnerung habe, denke ich anfangs. Es ist das zweite Mal, dass ich Bob fahre. Nach 30 Sekunden sehe ich das etwas anders: Mein Kopf wird so heruntergedrückt, dass ich nichts mehr sehen kann. Alles wird durchgerüttelt. Meine Beine tun weh, weil der Pilot vorne ungünstig darauf sitzt. Meine Augen tränen. Als wir im Ziel ankommen schaue ich zunächst auf die Anzeigetafel: eine 63er Zeit – zu langsam, denke ich.

Ab jetzt heißt es im Ziel nur noch bangen – deshalb wollte ich ungern im ersten Bob starten, das Warten ist fast noch schlimmer als die Zielkurve, in der einem die Luft wegbleibt. Das Losverfahren am Abend vor dem Rennen hat dies jedoch ergeben, und so verfolge ich die anderen Fahrten auf einem Bildschirm. Mit einem Glühwein in der Hand, Belohnung muss sein. Der zweite Bob mit dem Volontärskollegen Philipp ist langsamer. Schon mal nicht der vierte Platz! Ich bin auf dem Treppchen, jetzt ist alles egal. Dann ist der Bob mit dem Sportkollegen Niklas dran. Jubel im Ziel, sie sind schneller – Mist!

Wer holt sich die Landesmeisterschaft im Vierer-Bob?

Dann der letzte Bob, die Familie von Willfried Hoops – dem Ideengeber des Bob-Clubs und ehemaligen Justiz-Staatssekretär. Nach gut 60 Sekunden ist es offiziell: Die Hoopsens gewinnen. Mit einer mittleren 62er-Zeit holen sie sich die schleswig-holsteinische Landesmeisterschaft im Vierer-Bob. Verdient? Natürlich nicht! Nach Wochen der Stichelei, der Kampfansagen, der verbalen Scharmützel fällt es schwer, zu gönnen. Aber nur kurz: Sofort beginnt die Analyse, es wird gefachsimpelt, und alle sind zufrieden.

60 Sekunden im Eiskanal von Winterberg hinterlassen einen irgendwie selig. Das Adrenalin wirkt nach, und die Hauptsache ist ohnehin immer, dass wir zusammen sind. Kieler Bobsportler und -freunde im Sauerland: ein schönes Gefühl. Vielleicht ist es auch ein bisschen der zweite Glühwein.

1977 wurde die Kunsteisbahn in Winterberg eröffnet. © Quelle: Kristina Brüning

Vor 32 Jahren hatten mein Vater und seine Freunde eine Idee, aus der etwas ganz Besonderes geworden ist. Der Bob-Club hat uns geprägt; die Leute, die Sommerfeste, Kieler-Woche-Treffen und Landesmeisterschaften, das Zusammenhörigkeitsgefühl. Bobfahren ist einzigartig, wie Achterbahn fahren, nur krasser.

Und auch wenn ich am Ende glücklich wieder in Kiel ankomme – ich werde alles daransetzen, mir die schleswig-holsteinische Landesmeisterschaft im Vierer-Bob zu holen. Die Vorbereitung auf 2023 beginnt jetzt. Also, macht euch auf was gefasst, Sportfreunde!