Shanty-Chor Sailing City in Kiel: Jubiläum mit Nachwuchssorgen

Kiel. Zur Begrüßung gibt es erst einmal ein Geburtstagslied für die beiden Jubilare im Publikum. Es wird gleich fleißig mitgesungen. So entsteht ruckzuck beste Stimmung im Innenhof des Lotti-Huber-Pflegeheims in Kiel-Südfriedhof, wo der Shanty-Chor Sailing City an diesem Vormittag auftritt.

Mit Akkordeon, Cajon und Gesang aus heute elf kräftigen Kehlen geht es weiter. Lieder mit Lokalkolorit – etwa „Wir sind der Shanty-Chor aus Kiel“, „Weiß ist das Schiff, das wir lieben“ (die Gorch Fock) – bringen die Menschen im Innenhof zum Klatschen. Auch Klassiker wie „Lapaloma“ fehlen nicht. Je fröhlicher die Lieder, desto lebhafter das Publikum: Zu Klängen über Förde, Kieler Woche, Meer und Seefahrt schunkeln bald die voll besetzten Reihen. Applaus und Jubelrufe. Das Lied „Wir lieben die Stürme“ kennen die meisten auswendig und singen fröhlich mit.

Das Publikum im Lotti-Huber-Haus singt und klatscht begeisert mit, wenn der Shanty-Chor wohlbekannte Klassiker wie „Lapaloma Ohe“ spielt. © Quelle: Sven Raschke

Manfred Kluß, eines der Geburtstagskinder, ist heute 94 Jahre alt geworden. „Das ist ein tolles Geburtstagsgeschenk“, sagt er im Anschluss. „Ich bin selber zur See gefahren, da kommen einem die Tränen bei den Erinnerungen.“

Shanty-Chor Sailing City: Heimat und weite See, auch mal auf platt und englisch

Auch den Männern vom Chor hat der Auftritt gefallen. „Die Leute haben sehr schön mitgemacht“, sagt Vorsitzender Felix Krull. „Dieses Feedback braucht man auch. Wenn alle nur stumm da sitzen würden, ginge das gar nicht.“ Je begeisterter das Publikum, desto begeisterter singe man auch.

Das Publikum im Lotti-Huber-Haus ist für den Chor ein ganz typisches. Häufig spielt er in sozialen Einrichtungen, auf Stadtfesten wie der Kieler Woche oder dem Bootshafensommer, vor Urlaubern oder bei Feuerwehrfeiern, bei Hochzeiten, Geburtstagen, Jubiläen oder Beisetzungen.

„Das Singen hält fit und fröhlich.“ Klaus Petereit ist mit 81 Jahren der Älteste im Chor. © Quelle: Sven Raschke

Bei der Lieder-Auswahl ist dem Chor der Bezug zu Kiel wichtig. Drei Eigenkompositionen sind deshalb im Programm, von denen eine immer als Eröffnung dient. Plattdeutsches ist auch im Repertoire. Und Krull singt gern englische Lieder wie „Mull of Kintyre“ von den Wings.

Aber auf Fremdsprachiges hat der Chor heute verzichtet – das ältere Publikum verstünde sonst wenig. „Wir singen Lieder, bei denen die Leute mitsingen können“, sagt Krull. Bei einer Hochzeit gibt es mehr Romantisches wie „Ein schöner Tag“ von Lena Valaitis, bei einer Beerdigung eher Ruhiges wie „Licht aus und Ruhe im Schiff“.

„Für mich der schönste Auftritt war einmal auf der Kieler Woche im RSH-Zelt“, sagt Chor-Sänger Helmut Lucht. „Die Masse an Leuten, die mitgegangen sind – auch junge Menschen, alles durch die Bank. Das hat mir super gut gefallen.“

Vorsitzender Felix Krull singt gern englische Lieder – wenn sich das geeignete Publikum findet. © Quelle: Sven Raschke

Nach solchen Auftritten gehe er immer mit einem guten Gefühl im Bauch nach Hause, sagt Lucht. „Das Singen ist gut für Leib und Seele.“ Das sehe man ja auch am Chor. Der Altersdurchschnitt ist jenseits der 75. „Und alle sind fit.“ Das bestätigt Klaus Petereit, mit 81 Jahren der Älteste in der Truppe. „Fit und fröhlich – man kann dabei gar nicht traurig sein. Und wir haben hier eine gute Gemeinschaft. Wir sind alles keine Profis, sondern Amateure, die sich an der Musik freuen.“

Kieler Shanty-Chor Sailing City sucht neue Mitglieder

Und das seit mittlerweile genau zehn Jahren. Im Juni 2013 gründete sich der Kieler Shanty-Chor Sailing City als Abspaltung des Schützenvereins Gut Schuss Demühlen. „Um sich voll aufs Singen zu konzentrieren“, wie Felix Krull sagt. Zu den besten Zeiten waren sie über 30 Leute.

Alter und zuletzt Corona jedoch sorgten für Aderlass bei den Mitgliederzahlen. Aktuell sind sie 16. Neue Menschen sind ihnen mehr als willkommen – ob für Gesang oder an Instrumenten wie Akkordeon, Schlagzeug, Gitarre oder Keybord. Geübt wird immer montags im Vereinsheim des TSV Russee, Rendsburger Landstraße 251. Weitere Infos und Kontakt auf www.shantychorsailingcity.de.

Nach gut einer Stunde ist Schluss – auch wenn das Publikum gern noch mehr hören würde. © Quelle: Sven Raschke

Nach gut einer Stunde ist dem Publikum im Lotti-Huber-Haus der Auftritt viel zu schnell vorbei. Mit dem Hamburger Klassiker „Reeperbahn nachts um halb eins“ verabschiedet sich der Shanty-Chor Sailing City. Ein letztes Mal mitsingen, schunkeln, Jubel, Applaus – und noch eine Zugabe. Dann ist aber Schluss. „Mann, war das schön“, hört man aus den Reihen.

Geburtstagskind Manfred Kluß erkundigt sich gleich, wo der nächste Auftritt ist. Der wird leider privat sein: eine Hochzeit nahe Kiel. Der genaue Ort wird hier nicht verraten – es soll eine Überraschung werden.

Shanty-Chor Sailing City: Weitere Infos und Kontakt auf www.shantychorsailingcity.de.

