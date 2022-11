Der pinke Bus fährt noch bis Freitag durch die Straßen: Für die beliebte Vox-Show Shopping Queen wird in Kiel nach der Kandidatin mit dem stilsichersten Outfit gesucht. Was über die aktuellen Dreharbeiten bekannt ist und wer bei den bisherigen sechs Shows aus Kiel gewann, erfahren Sie hier.

Kiel. Es wird wieder geshoppt: In dieser Woche sucht der Modedesigner Guido Maria Kretschmer in Kiel nach der Shopping Queen. Für die beliebte Vox-Show laufen von Montag bis Freitag Dreharbeiten in der Landeshauptstadt.