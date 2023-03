﻿Shopping Queen in Kiel: Zu Besuch bei Gewinnerin Tina Nowoczien

Sie ist die neue Shopping Queen in Kiel: Tina Nowoczien überzeugte in der Vox-Sendung mit einem gestreiften Anzug. Doch eigentlich hatte sie eine Teilnahme bei Shopping Queen längst abgeschrieben. Wie ein Zufall sie in die TV-Show brachte.

Molfsee. Das Schlafzimmer von Tina Nowoczien gleicht einer kleinen Boutique. An der Wand steht ein offener Kleiderschrank, der beinahe aus allen Nähten platzt. Orientalische Kleider vom Basar aus dem Urlaub reihen sich neben Designer-Blusen ein. Ein einziger Blick in die Wohnung der 47-Jährigen reicht aus, um herauszufinden, dass Mode ihre große Leidenschaft ist. Jetzt wurde sie zur Shopping Queen in Kiel 2023 gekrönt – und dabei verdankt sie ihre Teilnahme an der TV-Show nur einem großen Zufall.

Eigentlich hatte Tina Nowoczien das Thema Shopping Queen längst abgeschrieben. Vor fünf Jahren meldet ihre Tochter sie spaßeshalber für das Vox-Format an. „Meine Familie hat mich wegen meines Shopping-Wahns für verrückt erklärt und deshalb die Bewerbung abgeschickt“, sagt Tina und streicht sich durch ihre blonden Haare. Die Produktionsfirma bietet ihr damals einen Platz in der Fernsehshow an, doch die medizinische Fachangestellte lehnt diesen ab. „Mir war nicht bewusst, wie viel Zeit der Dreh in Anspruch nimmt.“ Fünf Tage lang dauern die Dreharbeiten von morgens bis abends. Deshalb hätte Tina dafür extra Urlaub einreichen müssen, was sie zu der Zeit nicht wollte.

Danach hört sie viele Jahre nichts mehr von Shopping Queen – bis sie im November letzten Jahres einen Anruf erhält. Tina erinnert sich noch gut an den Moment: Sie ist gerade aus dem Urlaub in Dubai zurückgekommen, über all in der Wohnung liegt noch Urlaubswäsche herum. „Dann bekomme ich morgens in der Firma einen Anruf und habe plötzlich Vox am Telefon.“

Shopping Queen Kiel 2023: Tina springt für eine kranke Kandidatin ein

Da eine Teilnehmerin krank geworden sei, habe die Produktionsfirma die 47-Jährige gefragt, ob sie in der nächsten Woche spontan einspringen wolle. Im ersten Moment sei Tina hin und hergerissen gewissen: „Eigentlich hatte ich zwar total Lust und wollte mich unbedingt ablenken lassen“, sagt die Shopping-Queen-Teilnehmerin.

Ihre Tochter sei zu der Zeit in die erste eigene Wohnung gezogen – für die alleinerziehende Mutter keine leichte Umstellung. Anderseits habe schon der Dienstplan für die nächste Woche festgestanden. Aber Tina hat Glück: Ihre Chefin im Blutplasmacenter ist so begeistert von der möglichen Teilnahme, dass sie ihre Mitarbeiterin direkt aus dem Dienstplan nimmt.

Dann geht alles ganz schnell: Nach dem Telefonat hat Tina drei Tage Zeit, um sich auf ihre Teilnahme vorzubereiten. „Ich hatte nicht mal mehr Zeit zum Friseur zu gehen“, erinnert sich die Gewinnerin. Das sei allerdings kein Problem gewesen, da sie gerne spontane und verrückte Aktionen durchziehe. So ist die Molfseerin schon mehrfach Fallschirm gesprungen und hat sich in Dubai spontan ein Tattoo unter dem Fuß stechen lassen. Dubai ist auch ihr Sehnsuchtsort, dort fliegt sie mindestens zweimal im Jahr hin.

Kandidatinnen von Shopping Queen halten Kontakt

An einem Montagmorgen Mitte November starten die Dreharbeiten – täglich sind die fünf Kandidatinnen von 9 bis 20 Uhr im Einsatz. „Vorher hätte ich niemals gedacht, wie anstrengend die Produktion der Show ist“, berichtet Tina. Und nach den vielen Eindrücken am Tag falle das Einschlafen abends auch nicht leicht.

„Aber ich bereue keine einzige Minute, das war so eine tolle Erfahrung“, so Tina. Besonders schön sei der Zusammenhalt zwischen den fünf Teilnehmerinnen von Shopping Queen in Kiel gewesen. Noch heute würden sie in Kontakt miteinander stehen.

Vox-Format: Tina Nowoczien kauft ihr Outfit bei First Floor Second Hand

Am aufgeregtesten sei Tina kurz vor dem Beginn ihrer Shoppingtour gewesen: „Als ich in den pinken Bus gestiegen bin, hatte ich kurz ein bisschen Panik“, verrät sie. Wie sich in der ausgestrahlten Folge zeigt, verfliegt die Aufregung beim Shoppen schnell und die 47-Jährige findet ohne große Probleme das passende Outfit für das Motto „Shopping Queen Model! Style dich für eine Fotostrecke in der Guido“.

Für insgesamt nur 95 Euro kauft Tina bei First Floor Second Hand in Meimersdorf einen gestreiften Anzug sowie ein schwarzes Spitzenshirt. Zwischendurch hat sie sogar noch Zeit für ein Glas Sekt mit ihrer Begleitung, einer ehemaligen Arbeitskollegin und Freundin.

Sowohl die anderen Kandidatinnen als auch Guido sind von Tinas Look begeistert. Mit 43 Punkten holt sie sich die Shopping Queen Krone. Damit gewinnt sie nicht nur 1000 Euro, sie darf auch an einem Fotoshooting für das Guido Magazin teilnehmen. „Das war natürlich nochmal das i-Tüpfelchen“, erzählt sie. Von ihrem Geldgewinn möchte sie einen Fallschirmsprung finanzieren – natürlich in Dubai.