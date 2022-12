﻿Sicheres Silvester: Diese Böller-Regeln gelten in Kiel

Der Verkauf von Silvester-Böllern ist auch in Kiel gestartet. Doch bei der Knallerei zum Jahreswechsel muss man sich an bestimmte Regeln halten. So ist unter anderem das Knallen in städtischen Parks mit Wasserflächen verboten. Und nach dem Feuerwerk ist Aufräumen angesagt.

Kiel. Während in den vergangenen Jahren zur Corona-Bekämpfung deutschlandweit ein Verkaufsverbot für Böller und Feuerwerksraketen galt, werden die Einkaufswagen in diesem Jahr wieder gefüllt. Regeln gibt es beim Einsatz von Böllern, Raketen oder Fontänen aber natürlich auch zum Jahreswechsel 2022/2023.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Kiel gibt es zwar keine besonders ausgewiesenen Feuerwerksverbotszonen. Aber die Landeshauptstadt weist darauf hin, dass Lärmbelästigungen durch Knallerei zum Jahreswechsel außerhalb der üblichen Zeiten nicht erlaubt sind.

Kiel: Kein Böllern in der Nähe von Krankenhäusern oder Tankstellen

Generell dürfen Raketen und Böller, Feuerwerk der Kategorie F2, nur am 31. Dezember sowie 1. Januar gezündet werden – und das auch nur von volljährigen Personen. Das sogenannte Tischfeuerwerk (Kategorie F1) darf bereits durch Personen ab zwölf Jahren abgebrannt werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zudem gilt, dass in der Nähe von Krankenhäusern sowie Alten- und Pflegeheimen in der Silvesternacht aus Lärmschutzgründen gar nicht geknallt werden darf. Auch im Umfeld von Kirchen oder brandempfindlichen Anlagen wie Reetdachhäusern oder Tankstellen sowie in der Nähe von landwirtschaftlichen Gebäuden und Stallungen ist es verboten, Feuerwerk zu zünden.

Bei emporsteigenden Feuerwerksraketen muss ein Abstand von 200 Metern, bei Böllern von 25 bis 30 Metern eingehalten werden. Zudem weist die Stadt darauf hin, dass zum Schutz von Wasservögeln die Knallerei in städtischen Parks mit Wasserflächen wie dem Schrevenpark verboten ist.

Stadt Kiel weist darauf hin, Böller-Reste zu entsorgen

Und wer Feuerwerkskörper entzündet, muss im Nachhinein auch wieder für Ordnung sorgen: Die Reste von Böllern oder Raketenbatterien auf Straßen und Gehwegen müssen laut Stadt unaufgefordert wieder weggeräumt werden. Die Straßenreinigung des Abfallwirtschaftsbetriebs Kiel beseitige die von Feiernden nicht ordentlich abgeräumten Überreste der Silvesternacht lediglich im Rahmen der üblichen Straßenreinigung, heißt es.

Auch die Sicherheitstipps im Umgang mit Feuerwerkskörpern sollten nicht in Vergessenheit geraten: Raketen immer senkrecht in den Himmel schießen und nicht in der Hand behalten. Eine leere Flasche in einer Getränkekiste könnte als sichere Startrampe genutzt werden.

Sicheres Feuerwerk in Kiel: Vorkehrungen treffen

Böller und anderes Feuerwerk sollten auf dem Boden liegend oder stehend angezündet werden. Nach dem Anzünden möglichst schnell aus dem Bereich entfernen. Wichtig: Blindgänger niemals ein zweites Mal zünden, sondern entsorgen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bereits vor der Knallerei können Vorkehrungen getroffen werden, damit es nicht zu größeren Schäden kommt. Türen und Fenster der Wohnung sollten geschlossen bleiben, Mülltonnen, Papiertonnen und Gelbe Säcke so weit wie möglich sicher verwahrt werden.