﻿Guter Zweck: Sieben Kieler Serviceclubs schenken schon seit Jahrzehnten zur Festwoche Bier aus

Kiel. Über 30 Jahrelang gibt es schon einen ganz besonderen Getränkestand auf der Kieler Woche am Seehundbecken. Damals war noch Uwe Waller wissenschaftliche Leiter des Aquariums. Als die Leos und der Lion Club Kiel Baltic auf ihn zukamen, um davor einen Bierstand zugunsten Kieler Einrichtungen zu betreiben, war es ihm das recht. „Als Schutz für sein Seehundbecken“, erzählt Günther Schall vom Lions Club Baltic Kiel.

Damals gab es noch keine vernünftige Absperrung. Regelmäßig landete Müll im Becken. Manch einer zog sich sogar aus und wollte hineinspringen. Also bauten die Leos und die Lions eine Holzbude davor und fingen an, daraus Bier zu verkaufen. Strom und Wasser bekamen sie vom Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung, die Stadt forderte keine Standgebühr. Daran hat sich bis heute nichts geändert.

Ausschank von Serviceclubs auf der Kieler Woche: Vereint für einen guten Zweck

Dafür ist der Verkauf deutlich professioneller geworden. „Inzwischen leihen wir uns einen Bierwagen“, berichtet Günther Schall vom Lions Club Baltic Kiel. Auch ein Cocktailstand kam später dazu. „Wir konnten allerdings nicht die ganzen Tage der Kieler Woche bespielen. Da war es sinnvoll, andere Clubs dazu zu holen.“

Für den guten Zweck kooperieren mittlerweile sieben Vereinigungen: die Lions Clubs Kiel Baltic, Kiel oben, Kieler Sprotten, die Leos, Round Table 59 und 79 sowie der Ladies Circle. Abzüglich der Materialkosten kommen alle Einnahmen Kieler Einrichtungen zugute. Dabei entscheidet jeder Serviceclub selbst, für wen er spenden möchte.

Der Lions Club Kiel Baltic finanziert mit den Einnahmen in erster Linie Projekte, um die Situation von Kindern zu verbessern. Der LC Kieler Sprotten unterstützt Projekte für Kinder und Jugendliche aus Kiel und dem Kieler Umland. Der Lions Club Kiel Oben sponsert überwiegend Stipendien für First Generation Studierende, also Kinder besonders aus Arbeiterfamilien, die als Erste ihrer Familie ein Studium antreten. Die Jugendorganisation der Lions, die Leos, besuchen Kinderheime, um dort gemeinsam zu basteln und Altenheime zum Bingo spielen.

Hoffen auf gute Einnahmen zur Kieler Woche 2023

Der Round Table 59 unterstützt die sozialpsychiatrische Einrichtung Van-der-Camer-Haus der Stadtmission. Der Round Table 79 finanziert Laptops für Einrichtungen für benachteiligte Kinder sowie die Sensibilisierung im Straßenverkehr mit der Aktion „Raus aus dem toten Winkel“. Die Einnahmen des Ladies Circle gehen unter anderem an die Frauenberatungsstelle, das Medibüro Kiel und die Kieler Brustkrebssprotten.

Insgesamt sind von den Clubs zur Kieler Woche etwa 100 Ehrenamtler im Einsatz um die Stände durchgehend zu besetzen. Im vergangenen Jahr kamen durch den Verkauf der Getränke nach Abzug der Materialkosten etwa 30 000 Euro zusammen. Diese Summe hoffen die sieben Serviceclubs bei der Kieler Woche 2023 noch zu überbieten.

