﻿Kieler Rat 2018 bis 2023: Der Sieger heißt Ulf Kämpfer

Kiel. Der Sieger der zu Ende gehenden Wahlperiode in der Kieler Ratsversammlung heißt – Ulf Kämpfer. Zwar ist es Aufgabe der Selbstverwaltung, die Verwaltung zu beauftragen und zu kontrollieren, aber der Rat hat die Kreise des Verwaltungschefs in den vergangenen fünf Jahren kaum gestört. Der Oberbürgermeister hatte meist alles im Griff. Die Ratsversammlung 2018 bis 2023 war vermutlich die zahmste in der Kieler Nachkriegsgeschichte.

Das war zum Teil politische Absicht. Ulf Kämpfer konnte sich der Rückendeckung der Ratsmehrheit gewiss sein, weil diese Ratsmehrheit den Sozialdemokraten selbst als Oberbürgermeister nominiert hat: 2013 die SPD, die Grünen und der SSW, 2019 zusätzlich auch die FDP. Selten hingen Abstimmungen nur an der Einstimmenmehrheit der rot-grünen Kooperation. Die Bündnisse waren meist breiter.

Verwaltung in Kiel ist der Selbstverwaltung überlegen

Eine wichtige Rolle spielte auch das Ungleichgewicht von Kenntnis, Kraft und Kompetenz im Kieler Rathaus. Mit mehr als 5000 hauptamtlichen Verwaltungskräften im Rücken war der Oberbürgermeister den 59 ehrenamtlichen Ratsmitgliedern personell und fachlich stets überlegen.

Auch rhetorisch kann niemand im aktuellen Rat Kämpfer das Wasser reichen – wenn überhaupt, dann vielleicht der frühere CDU-Fraktionschef Stefan Kruber. Der wurde aber zur Halbzeit der Wahlperiode von den eigenen Leuten als Gegengewicht zum Oberbürgermeister entmachtet und durch Rainer Kreutz ersetzt. Kreutz ist als Oppositionsführer, wie er ist: sehr nett.

Opposition in Kiel ist breit zersplittert

Die Zersplitterung der Opposition ist ein weiterer Grund für das leichte Spiel des Oberbürgermeisters. Sie bildet von der AfD bis zur Linken die ganze Bandbreite des politischen Spektrums ab und kann naturgemäß keine Einheit sein. Die FDP-Fraktion gehörte sogar noch der Ampel-Kooperation an, bis sie sich Mitte 2020 in der Verkehrspolitik mit Rot-Grün überwarf.

Aufruhr um den Umzug der Kieler Ratsversammlung

Hinzu kommt, dass die Ratsversammlung in dieser Wahlperiode recht viel mit sich selbst beschäftigt war. Viel Herzblut verwendeten die Ratsleute in den Umzug der Ratsversammlung vom 263 Quadratmeter großen Ratssaal im Kieler Rathaus in den 435 Quadratmeter großen Festsaal des Kieler Schlosses im November 2020. Hier konnten sie unter Corona-Bedingungen größeren Abstand zueinander halten.

Zwar fiel der Umzugsbeschluss im September 2020 einstimmig, aber er führte gleichwohl vorübergehend zu Verwerfungen. CDU und SSW rückten wegen der Umzugskosten in Höhe von 25 .000 Euro von dem Beschluss schnell wieder ab. Die beiden SSW-Ratsleute boykottierten gar aus Protest die erste Ratssitzung im Festsaal – ein einmaliger Vorgang in der Kieler Ratsgeschichte und eine Ordnungswidrigkeit.

Im Sommer 2021 ging die Ratsversammlung schließlich dazu über, digital per Online-Konferenz zu tagen. Die öffentlichen Laptop-Sitzungen gewährten ungeahnte Einblicke in die Wohnzimmer der Ratsmitglieder.

Persönliche Animositäten in der Kieler Ratsversammlung

Damit nicht genug der Selbstbeschäftigung. In einigen kleinen Fraktionen rumorte es kräftig. Manche nennen es Kindergarten. In jedem Fall ging es nicht um politische, sondern um persönliche Animositäten.

Es begann mit dem Austritt des Ratsherrn Ralf Meinke aus der bis dahin vierköpfigen FDP-Fraktion im September 2019. Meinke vertrug sich nicht mit dem Fraktionskollegen Ingmar Soll, der kurz darauf auch noch Christina Muskulus-Stahnke als Fraktionsvorsitzende stürzte. Meinke gehört dem Rat seitdem als Fraktionsloser an. Die CDU-Fraktion warb vergebens um ihn.

Mandatsverteilung 2018 bis 2023 In dieser Zusammensetzung beendet die Kieler Ratsversammlung mit ihrer Sitzung am 11. Mai 2023 die Wahlperiode: SPD 18 Mandate, CDU 14, Grüne 12, FDP 3, AfD 3, Linke 2, SSW 2, „Die Politiker*innen“ 2, „Klima, Verkehr & Meer“ 2, ein Fraktionsloser. Der aktuelle Rat hat wegen vieler Überhang- und Ausgleichsmandate 59 Mitglieder. Die Regelgröße beträgt 49. 13 der 59 aktuellen Ratsleute sind Nachrücker, die im Laufe der Wahlperiode ausgeschiedene Parteifreunde ersetzt haben: fünf bei der SPD, vier bei den Grünen, zwei bei der CDU sowie je ein Ratsmitglied von AfD und Linken.

Auch das Duo „Die Fraktion“ hielt nicht zusammen. Andreas Halle von den Piraten mochte nicht weiter mit Ove Schröter von der satirischen „Partei“ zusammenarbeiten. Beide blieben nicht lang allein. Denn Ende 2021 halbierte sich die bis dahin vierköpfige Fraktion der Linken wegen persönlicher Zerwürfnisse. Die Linke Svenja Bierwirth tat sich nunmehr mit Satire-Schröter zur Fraktion „Die Politiker*innen“ zusammen. Der Linke Stefan Rudau bildete danach mit dem Piraten Halle die Fraktion „Klima, Verkehr & Meer“.

Beide Gruppierungen haben – wie zuvor „Die Fraktion“ – den Wählerinnen und Wählern in Kiel nie zur Wahl gestanden. Das ist rechtlich zulässig, politisch aber umstritten. In der neuen Wahlperiode wird die Gründung von Fraktionen in Gemeindevertretungen etwas weniger der persönlichen Befindlichkeit überlassen: Nach einer Änderung der schleswig-holsteinischen Gemeindeordnung bedarf es im Kieler Rat künftig dreier Mitglieder, um eine Fraktion zu bilden.