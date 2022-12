Nachdem die Knusperhäuschen in den Schaufenstern der Kieler Nachrichten bewundert werden konnten, werden diese am Freitag, 23. Dezember, mit einem Preis geehrt. Dafür konnten die Menschen aus Kiel in einem Online-Voting für das schönste Häuschen abstimmen. Die beste Themenumsetzung wird ebenfalls gekürt.

Für die Knusperhäuschen im KN-Fenster gibt es am Freitag im Opernhaus eine Siegerehrung.

Siegerehrung der Kieler Knusperhäuschen am Freitag im Opernhaus

Kiel. In den letzten Wochen drückten hunderte Kielerinnen und Kieler ihre Nasen gegen die Fenster in der Fleethörn. Denn es wurden eifrig Knusperhäuschen gebacken, die seit Ende November in den Schaufenstern der Kieler Nachrichten begutachtet werden konnten. Außerdem konnten Sie im Online-Voting für das schönste Lebkuchenhaus abstimmen.

Nun ist es soweit: am Freitag startet um 14 Uhr die feierliche Siegerehrung der Knusperhäuschen. Die Erbauerinnen und Erbauer der drei Knusperhäuschen mit den meisten Stimmen dürfen sich über Gutscheine zum Einkaufen in der Holtenauer Straße in Kiel freuen: Für den ersten Platz gibt es 120 Euro, für den zweiten Platz 100 Euro und für den dritten Platz 80 Euro.

Preise für schönste Knusperhäuschen und beste Themenumsetzung

Wie jedes Jahr steht die KN-Aktion passend zum aktuellen Weihnachtsmärchen des Theaters Kiel unter einem Motto. In diesem Jahr ist es die bekannte Kindergeschichte Pippi Langstrumpf von Astrid Lindgren. Daher wird neben den Siegern des Online-Votings auch die beste Themenumsetzung mit einem Preis geehrt.

Die Teilnehmer und Besucher der Preisverleihung können sich bereits um 13.45 Uhr im Opernhaus in Kiel einfinden, bis die Siegerehrung dann offiziell um 14 Uhr startet. Im Anschluss beginnt um 14.30 Uhr das Weihnachtsmärchen des Theaters Kiel.