﻿Wenn der Generalmusikdirektor zu Silvester in die Tasten greift

Sie ist schon Tradition im Hotel Birke in Kiel-Hasseldieksdamm, die Silvester-Gala mit Kräften der Oper Kiel. Beim Jahreswechsel auf 2023 wird sogar der Generalmusikdirektor Benjamin Reiners am Klavier und als Moderator aktiv.

Kiel. Es weht einen die Stimmung der feinen Abendgesellschaften auf Gutshäusern oder in den Salons der Stadtpalais an, wo die Künstler-Stars endlich mal ohne Bühnendistanz zum Anfassen nahe rückten. Kiels Generalmusikdirektor Benjamin Reiners lässt sich am Silvesterabend im Hotel Birke gerne am Klavier hören, wenn er in der Traditionsveranstaltung „Superhits aus Oper, Operette und Musical“ begleitet – und moderiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir haben schon länger ein fast freundschaftliches Verhältnis zum überaus kulturfreundlichen Hotelier-Ehepaar Birke, da freut man sich, wenn mal terminlich alles passt und man gemeinsam etwas Schönes aushecken kann“, so der Dirigent. Immer mal wieder bringe das Theater Gäste, die in der Oper auftreten, in dem Ringhotel unter.

Hotel Birke: Binders 5-Gänge-Menü garniert mit dem Kieler GMD am Klavier und Mikrofon

Kulinarisch flankiert wird das Musikprogramm durch ein „festliches 5-Gänge-Menü“ vom Team des Hotelrestaurants „Fischers Fritz“ um Küchenchef Pierre Binder. „Der Jahreswechsel im ‚Birke‘ ist immer ein besonderes Highlight“, schwärmt Rainer Birke, Inhaber des Hotels.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

GMD Reiners präsentiert zwei Stimmen. Die polnische Sopranistin Agnieszka Hauzer ist mit ihrer schauspielerischen Begabung und stimmlichen Wandlungsfähigkeit von Rossini-Koloratur bis Puccini-Dramatik schon seit mehr als einem Jahrzehnt eine Bereicherung im Ensemble der Kieler Oper.

Kieler Silvester-Gala mit Agnieszka Hauzer und Christopher Diffey

Christopher Diffey aber kennt Reiners vom Nationaltheater Mannheim, wo der Tenor unter seiner Leitung etwa den Tamino in Mozarts "Zauberflöte" sang. Für das Kieler Neujahrskonzert am 1. Januar um 18 Uhr in der Wunderino Arena, hat er ihn als einen seiner Solisten in Beethovens Neunter Symphonie engagiert. Allzu spät sollten die beiden in der Silvesternacht also nicht zur Bettruhe finden ...

Schätzen die doppelt kulinarische Verbindung von Musik- und Essenskultur: Die Geschäftsführer Jasmine und Rainer Birke vom Hotel Birke in Kiel-Hasseldieksdamm. © Quelle: Sven Janssen

Die Bindung an Kieler Kulturinstitutionen ist in Hasseldieksdamm schon seit langem eng. Die Musikfreunde Kiel e. V. bringen seit vielen Jahren ihre Gastkünstler im Hotel Birke unter. Und schon seit September 2011 läuft in dieser Kooperation eine beliebte Konzertreihe im angrenzenden Haus Waldesruh: die "Tafelmusik". "In der Musikfreunde-Reihe hatte ich Birkes tatsächlich kennen- und schätzen gelernt", so Reiners.

Die Küche vom Fischers Fritz-Restaurant liefert auch dabei das mehrgängige Menü, die Musikfreunde die moderierten musikalischen Zwischengänge mit Kieler Philharmonikern oder Talenten von der Musikhochschule Lübeck. Letzteres bei der 12. Auflage am 20. Januar mit einem „kulinarisch-musikalischen Abend“ und Werken für drei Klarinetten von Mozart, Hummel und Tschaikowsky.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Reservierungen für die Silvester-Gala sind zum Preis von 210 Euro pro Person noch telefonisch unter 0431 / 533 13 00 und per Mail an info@hotel-birke.de möglich.