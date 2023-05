﻿Wie es zu dem Sensationsfund des Silberschatzes in Kiel kam

Im Kieler Scheerhafen stießen vier Taucher der Scientific Diving Association im August 2022 auf einen Schatz – das Tafelsilber des 1945 von US-amerikanischen Bombern versenkten Hamburg-Süd-Passagierschiffes „Monte Olivia“. Unser Autor hat die monatelange Bergung begleitet.

Kiel. Es ist der leicht neblige Morgen des 30. August 2022. Vier Taucher der Kieler Forschungstauchervereinigung Scientific Diving Association (SDA) machen sich mit einem Schlauchboot auf zum südlich der Holtenauer Schleuse gelegenen Scheerhafen. Ein Angler hatte darauf aufmerksam gemacht, dass er in der Nähe der Nordmole immer wieder mit seinen Angelhaken hängenbleibt – vermutlich an einem alten Fischernetz. Und weil die SDA in Zusammenarbeit mit der Umweltorganisation One Earth – One Ocean ehrenamtlich seit sieben Jahren Meeresmüll birgt, gehen die Männer der Meldung nach.