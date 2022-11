﻿So gedenkt Kiel der Reichspogromnacht vom 9. November

Vorträge, Lesungen, Aufführungen: Mit vielen Veranstaltungen gedenkt Kiel der Reichspogromnacht 1938. Damals demolierten Terrortrupps der Nazis jüdische Geschäfte und Wohnungen, Synagogen und Bethäuser. 30.000 Juden wurden deportiert, über 1000 umgebracht. Überblick über Kieler Veranstaltungen.

Kiel. Zum Gedenken an die Reichspogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 finden unter dem Titel „Novembertage“ auch in diesem Jahr in Kiel zahlreiche Veranstaltungen statt.

Die zentrale Gedenkveranstaltung der Stadt Kiel am Mittwoch, 9. November, beginnt um 11.30 Uhr am Mahnmal der ehemaligen Synagoge am Schrevenpark, Goethestraße/Ecke Humboldtstraße. Sprechen werden Oberbürgermeister Ulf Kämpfer, Pastor Joachim Liß-Walther von der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit (GCJZ) sowie Landesrabbiner Isak Aasvestad von der Jüdischen Gemeinde Kiel. Schülerinnen und Schüler berichten über ihr aktuelles Begegnungsprojekt mit israelischen Jugendlichen.