﻿So gehen FDP und Linke in die Kommunalwahl in Kiel

Kiel. Mit einer alten Bekannten an der Spitze und lauter neuen Gesichtern dahinter geht die Kieler FDP in die Kommunalwahl am 14. Mai 2023. Eine Wahlkreismitgliederversammlung der FDP hat die Rechtsanwältin Christina Musculus-Stahnke, seit 14 Jahren Mitglied der Kieler Ratsversammlung, auf Platz 1 der Wahlliste gesetzt. Es folgen mit Dirk Becker, Christian Gotthard, Jakob Sontag und Kathrin Ivens lauter Ratsneulinge. Ratsfraktionschef Ingmar Soll und Ratsfrau Annkathrin Hübner treten nicht wieder an.

Kim Joens (36) ist der neue Kreisvorsitzende der FDP Kiel. © Quelle: FDP Kiel

Zugleich hat die Kreispartei ihren Vorstand erneuert. Neuer Kreisvorsitzender der FDP ist der bisherige Schatzmeister Kim Joens. Der Datenmanager folgt auf den vormaligen Landtagsabgeordneten Dennys Bornhöft, der nicht wieder kandidierte. Joens gibt mindestens vier Ratsmandate als Wahlziel aus. In seine Stellvertretung wurden Theresa Leinkauf, Kathrin Ivens und Fabian Scheffczyk gewählt. Neue Schatzmeisterin ist Annkathrin Hübner.

FDP Kiel fordert grünen Pfeil für Fahrradfahrer

Inhaltlich setzt die Partei auf ihre Dauerbrenner Wirtschaft und Bildung, widmet aber auch dem Klimaschutz ein ganzes Kapitel in ihrem Kommunalwahlprogramm. Dazu gehört der Antrag, dass die Stadt Kiel die Höchstzahl der Wahlplakate von derzeit 750 Standorten deutlich verringern soll.

Auch das Thema Mobilität geht die FDP an. „Maßnahmen und Verkehrsversuche von oben herab zu diktieren, auf deren Konsequenzen die Ratsversammlung dann keinen Einfluss mehr hat, passt mit unserem Demokratieverständnis nicht zusammen“, sagt Spitzenkandidatin Musculus-Stahnke. Als „kleine Verbesserung“ fordert die FDP Kiel den grünen Rechtsabbiegepfeil für alle Radfahrenden.

Schließlich verlangt die FDP eine bessere Haushaltsplanung von der Stadt. „Mehr Einnahmen werden wir nur durch mehr Gewerbesteuern erzielen können“, sagt Musculus-Stahnke. „Deswegen müssen wir jetzt ein besseres Klima für Unternehmerinnen und Unternehmer schaffen.“

Björn Thoroe ist Spitzenkandidat der Linken Kiel

Auch die Kieler Linke hat ihr Kommunalwahlprogramm beschlossen und die Liste aufgestellt. Sie wird von ihrem Landesgeschäftsführer Björn Thoroe angeführt. Der frühere Oberbürgermeisterkandidat, der bislang nicht der Ratsversammlung angehört, setzte sich in einer Kampfabstimmung gegen den Ratsfraktionschef Burkhardt Gernhuber durch. Thoroe bildet eine Doppelspitze mit der Lehrerin Tamara Mazzi. Auf Platz 3 folgt Ayse Fehimli, die bereits von 2008 bis 2013 für die Linke im Rat saß. Gernhuber muss sich mit Platz 4 begnügen.

Tamara Mazzi und Björn Thoroe bilden die Doppelspitze der Linken in Kiel. © Quelle: Linke Kiel

Inhaltlich setzt die Linke auf ihren Klassiker: bezahlbaren Wohnraum. Die Partei will die Kieler Wohnungsbaugesellschaft auf 15 000 Wohnungen binnen zehn Jahren ausbauen und zur größten Akteurin auf dem Kieler Wohnungsmarkt machen. Außerdem will die Kieler Linke erreichen, dass bei jedem Neubauprojekt ausnahmslos eine Quote von mindestens 50 Prozent gefördertem Wohnraum eingehalten wird.

Verkehrspolitisch will die Linke die Zahl der Parkplätze in Kiel jährlich um mindestens zwei Prozent verringern und den Straßenraum zugunsten von ÖPNV, Fahrrad- und Fußverkehr umverteilen. Eine Autobahnanbindung mit Südspange soll verhindert werden.