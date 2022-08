3,33 Euro zahlen Studierende in Kiel durchschnittlich für ein Essen in der Mensa. Damit ist die Kieler Mensa die zweitteuerste in Deutschland. Studentenwerk und Asta der CAU äußern sich zu den Preisen und fordern finanzielle Unterstützung vom Land.

Kiel. Ein Kartoffel-Erbseneintopf für 2,40 Euro, Phat Krapao – eine würzige Thai-Soja-Bolognese – kostet 2,80 Euro, zwei Bio-Geflügelbratwürste mit Sauerkraut und Stampfkartoffeln 3,45 Euro. Das steht am Mittwoch auf dem Speiseplan in der Mensa 1 auf dem Campus der Christian-Albrechts-Universität. Es sind nur einige Beispiele aus dem Angebot der drei Mensen in Kiel, die laut einer Untersuchung des privaten Krankenversicherers Ottonova die zweitteuerste in Deutschland hinter Marburg (3,39 Euro) und Würzburg (3,27 Euro) ist. Laut Studentenwerk Schleswig-Holstein, das die Mensen im Land betreibt, ist die Studie jedoch nicht aussagekräftig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Nach kurzer Sichtung der Speisepläne anderer Studentenwerke ist erkennbar, dass in anderen Mensen mit günstigeren Preisen einzelne Komponenten angeboten werden, während in unseren Mensen viele vollständige Gerichte auf dem Speiseplan stehen“, sagt die stellvertretende Hochschulgastronomieleiterin Kristin Dahl. „Für einen fairen Preisvergleich wären vergleichbare Gerichte sinnvoll.“

Mensa in Kiel: Große Preisspanne bei den einzelnen Gerichten

Dahl weist außerdem auf „eine breite Palette für jeden Geldbeutel“ hin. So gebe es die günstigen sogenannten Schalengerichte wie Pasta, Suppen und Eintopf zu einem Verkaufspreis von maximal 2,45 Euro bis hin zu etwas teureren Angeboten wie Burger, die in der Regel über vier Euro kosten und sehr beliebt seien. „So kommt es im Preisvergleich zu einem höheren durchschnittlichen Gesamtpreis.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ziel sei es, so die stellvertretende Hochschulgastronomieleiterin, den Studierenden Gerichte zu fairen Preisen anzubieten. Dies sei jedoch in Zeiten gestiegener Lebensmittel- und Energiekosten nicht einfach. „Wir können und wollen die Preissteigerungen nicht eins zu eins an die Studierenden weitergeben und wünschen uns eine stärkere finanzielle Unterstützung vom Land“, sagt Dahl. „Der Subventionsbetrag für Mensaessen liegt in Schleswig-Holstein seit etwa neun Jahren auf gleichem Niveau. Angesichts der aktuellen Lage ist eine Aufstockung notwendig.“ Dahl kündigt an, das Gespräch mit dem Land zu suchen, um den Studierenden in den Mensen weiterhin Gerichte zu moderaten Preisen bieten zu können.

Asta der CAU: Studierende dürfen nicht unter den hohen Kosten leiden

Auch der Allgemeine Studierendenausschuss der CAU fordert mehr finanzielle Unterstützung vom Land. „Es kann nicht sein, dass wir in Kiel deutschlandweit am zweitteuersten sind“, sagen die Asta-Vorsitzenden Stella Thomsen und Max Härtel. „Dies liegt aber auch an der Bezuschussung des Landes, die trotz steigender Kosten und Inflation nicht erhöht wurde. Wir wollen, dass das Studierendenwerk entlastet wird und höhere Zuschüsse vom Land erhält, damit Studierende nicht unter den hohen Kosten leiden.“

Lesen Sie auch

Bereits jetzt hat das Studentenwerk einige Maßnahmen ergriffen, um die Gerichte möglichst kostengünstig anbieten zu können. Ganz ohne Erhöhung ging es aber nicht. So wurden die Preise für Schalengerichte von 2,25 auf 2,45 Euro angehoben, die übrigen Tagesgerichte kosten 4,25 statt 3,95 Euro. Deutlicher wurden die Preise für Bedienstete und Gäste erhöht. Diese zahlen gegenüber den Studierendenpreisen 1,80 Euro (Bedienstete) beziehungsweise 2,50 Euro (Gäste) mehr. „Um die Preise für die Studierenden möglichst niedrig zu halten, achten wir aktuell bei der Speiseplangestaltung besonders darauf, vergleichsweise teure, im Preis gestiegene Zutaten durch günstigere Zutaten ähnlicher Qualität zu ersetzen“, erklärt Kristin Dahl. Dazu gehöre beispielsweise Fleisch. „Außerdem haben wir Gerichte, die zu teuer wären, vorübergehend aus dem Sortiment genommen.“ Vom Speiseplan verschwunden sind unter anderem Rindfleischköfte mit Minz-Joghurtsoße und Gemüsereis oder Barbecue Spareribs mit Kartoffelspalten und Sour Cream.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vegane und vegetarische Gerichte bei Kieler Studierenden beliebt

Dass fleischhaltige Gerichte auf dem Speiseplan weniger werden, scheint die Studierenden nicht zu stören. Bei den Mensen in Kiel sind vegane und vegetarische Speisen beliebt. Im ersten Halbjahr 2022 wurden durchschnittlich 46 Prozent vegane oder vegetarische Speisen angeboten. 57 Prozent der verkauften Speisen sind vegetarisch (13 Prozent) oder vegan (44 Prozent). „Wir werden zum Wintersemester das vegetarische und vegane Angebot entsprechend weiter ausbauen“, kündigt Dahl an.