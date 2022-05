So können Eltern aus Kiel ihren Kindern die Einschulung erleichtern

Die Einschulung ist für Kinder ein großer Schritt. Auch Eltern machen sich Gedanken, wie der Wechsel von der Kita in die Schule gelingt. Die Stadt Kiel möchte wissen, was Familien brauchen, um den Übergang zu erleichtern. Dafür können Eltern und zukünftige Erstklässler an Umfragen teilnehmen.

Kiel.Bis 100 zählen kann Lion schon, im Bus liest Erik problemlos das Wort „Ausstieg“. Das Alphabet aufsagen ist für die beiden Kita-Kinder ein Leichtes. Der fünfjährige Lion und Erik (6 Jahre) sind bereit, nach den Sommerferien in die Schule zu gehen. Sie freuen sich schon auf die Einschulung, die Schultüte und darauf, dass es endlich Taschengeld gibt. Doch nicht alle Kinder blicken mit so viel Vorfreude auf den neuen Lebensabschnitt. Und auch bei vielen Eltern besteht Unsicherheit. Um den Übergang von der Kita in die Grundschule zu erleichtern, hat die Stadt Kiel eine Umfrage unter Kindern und Eltern gestartet, um Ängste, Sorgen und Nöte zu erfahren. Online können Mütter und Väter an der Befragung teilnehmen.

„Es ist nicht schlimm, wenn nicht alles gut läuft, ich freue mich trotzdem auf die Schule“, sagt Lion mit der erfrischenden Ehrlichkeit eines Kindes. Im Sommer wechselt der Fünfjährige von der Pädiko-Kita Colorito an die Muhliusschule. Ziel der Stadt ist es, dass Lion gar nicht erst erleben muss, dass etwas nicht gut läuft. „Es kann ein Kulturschock sein, von der Kita in die Schule zu gehen“, sagt Bildungsdezernentin Renate Treutel. „Wir wollen, dass der Übergang von Anfang an gelingt und Stolpersteine aus dem Weg räumen.“