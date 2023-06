Tag der Meeresschutzstadt Kiel: So ist die Stimmung an der Kiellinie

Kiel. Musik auf der Radio-Bob-Bühne, Verkaufsbuden und informative Stände über Meeresschutz – der Tag an der Kiellinie vor dem großen Fly-by des Ocean Race 2023 begeistert Groß und Klein. Bereits am frühen Morgen informierte das Team Malizia um Deutschlands bekanntesten Segler Boris Hermann Schulkinder übers Segeln und den Schutz des Meeres. Die Stimmung an der gesamten Kiellinie ist gut, ein kleiner Vorgeschmack auf die Kieler Woche 2023, die in wenigen Tagen beginnt – nur nicht mit dem klassischen Kieler-Woche-Regen, sondern bei strahlendem Sonnenschein.

Das Publikum an diesem Tag ist bunt gemischt. Einige Leute wollen eigentlich nur die Kiellinie entlanggehen – und bleiben an den interessanten Ständen über den Meeresschutz hängen. Genau so geht es Martin Homfeldt: „Ich habe gemerkt, dass es hier voller ist als sonst und bin neugierig geworden. Nun schaue ich mir hier alle Stände an. Die, die ich bis jetzt gesehen habe, fand ich sehr informativ“, erzählt der Kieler.

Ocean Race 2023: 100.000 Menschen werden erwartet

Greta Bosse und Caroline Stadler haben den Weg an die Kiellinie gezielt auf sich genommen. Sie studieren Stadt- und Regionalentwicklung an der Christian-Albrechts-Universität (CAU) in Kiel und wollen gucken, was in Sachen Meeresschutz geboten wird. „Ich bin überrascht, wie vielfältig das Angebot hier ist. Ich dachte, es würde weniger geben“, sagt Caroline Stadler. „Die Stände sind auch gut gemacht. Es gibt viel zum Ausprobieren und Mitmachen“, findet Greta Bosse.

Der Tag der Meeresschutzstadt von Ocean Summit wurde in das Programm rund um das Ocean Race 2023 am 9. Juni integriert. An Land werden bei diesem Wetter 100 000 Menschen erwartet. Rita und Hartwig Egge sind extra für das Ocean Race aus Brokdorf angereist und jetzt schon begeistert. „Das Wetter und das Ambiente sind natürlich toll hier“, sagt Rita Egge. Die beiden freuen sich schon sehr auf den Fly-by am Freitag. Auch Markus Humpert ist wegen des Segelevents angereist – er kommt aus Nordrhein-Westfalen. Ihm gefällt das Rahmenprogramm rund um das Ocean Race bis jetzt sehr gut.

Tag der Meeresschutzstadt: Beste Stimmung bei bestem Wetter

Je später der Tag, desto voller wird es an der Kiellinie. Neben Sport und Klimaschutz geht der Betrieb ganz normal weiter. Bei Moby ruhen sich die Menschen bei Getränk und Fischbrötchen aus, der Schwimmsteg ist voll bei 25 Grad Luft- und 18 Grad Wassertemperatur. „Genau so wollten wir das“, erzählt Eva Zeiske von Kiel-Marketing, „Alles greift ineinander, bis jetzt ist das Wochenende ein voller Erfolg.“

Neben der großen Radio-Bob-Bühne gibt es auch noch eine kleinere Bühne. Hier werden unter anderem Vorträge zum Meeresschutz gehalten. Jana Kloeth hat sich ein paar davon angehört. Sie soll später selber noch einen Vortrag zum Anstieg des Meeresspiegels halten. „Alles, was ich gehört habe, war sehr interessant und vielseitig. Außerdem kommen alle auf ihre Kosten. Wer sich für Meeresschutz interessiert, hat hier bei den Ständen und der kleinen Bühne seinen Spaß. Sportinteressierte sind auf der Reventlouwiese genau richtig.“

