﻿So geht der Weg zu weniger Pastorenstellen

Kiel. Vor Jahren hatte die Michaelisgemeinde in Kiel vier Pastoren und Pastorinnen. Jetzt sind es noch drei. Und ab 2025 werden es wohl nur noch zwei sein. Der Abbau von Pfarrstellen trifft viele Gemeinde. Als Grund nennt die Kirche den Fachkräftemangel: „Bis 2030 gehen mehr Pastoren in Ruhestand als Kollegen nachkommen“, erklärt Jürgen Schindler, Sprecher des Kirchenkreises Altholstein. Auch „braucht man etwas weniger Pastoren“, weil die Zahl der Kirchenmitglieder sinkt.

Zurzeit sind im Kirchenkreis Altholstein 100,25 Pfarrstellen besetzt. Schon im kommenden Jahr sollen es nur noch 79 sein. Auf Fachkräftemangel und Mitgliederschwund reagiert die Kirche aber nicht nur mit Personalabbau, sondern auch mit der Einrichtung eines neuen Stellentyps für Pastoren und Pastorinnen. Der sperrige Name dafür lautet: örtliche Entlastungspfarrstellen. Sie dienen laut Schindler befristet zur Überbrückung, wenn in Gemeinden Stellen wegfallen.

Entlastungspfarrstelle: Pastoren arbeiten zeitbegrenzt in Kirchengemeinden

Susanne Sengstock (52) arbeitet im Rahmen eines solchen Amtes je zur Hälfte in der Kieler Michaelisgemeinde in Hassee und in der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde in Neumünster. Bisher verteilt noch eine weitere Pastorin im Kirchenkreis ihre Arbeitskraft auf zwei Gemeinden in den beiden Städten. Eine dritte Entlastungspfarrstelle ist ausgeschrieben, und in den nächsten Jahren könnten weitere hinzukommen.

Diese Pastorinnen sind dort im Einsatz, wo Stellen beim Weggang von Pastoren nicht neu besetzt werden, obwohl die Gemeinden aufgrund der Zahl ihrer Kirchenmitglieder zeitlich begrenzt noch Anspruch auf mehr Pastorenstellen hätten. Aber „es wäre ungerecht, diese Pfarrstellen heute noch zu besetzen. Denn solange sie besetzt sind, können sie nicht wegfallen. Und wenn es auf dem Arbeitsmarkt weniger Pastoren gibt, dann fehlen diese Personen in einer anderen Kirchengemeinde“, erklärt Schindler.

Im Unterschied zu den herkömmlichen Pfarrstellen sind diese Ämter nur auf Zeit an einen Ort gebunden. Für Susanne Sengstock bedeutet das voraussichtlich schon 2025 ein Wechsel in andere Gemeinden.

Bevor sie sich 2022 auf das Entlastungspfarramt bewarb, leitete sie das Frauenwerk der Nordkirche. „Aber nach zehn Jahren zog es mich zurück in den Talar.“ Die neue Stelle war für sie wie ein Überraschungsei: Sie wusste nicht, wo sie die Pröpstin hinschicken würde. „Das ist das Spannende daran, und dafür habe ich die nötige Gelassenheit.“

Als Pastorin auf Dauer in einer Gemeinde zu arbeiten, kam für sie aus einem privaten Grund nicht in Frage: „Ich wohne in einer Kieler Ökosiedlung und habe kein Interesse, in ein Pastorat zu ziehen, weil ich eben so schön wohne“. Nicht an die Dienstwohnungs- und Residenzpflicht für Gemeindepastoren gebunden zu sein, mache die Entlastungspfarrstelle für sie attraktiv.

Kirche im Wandel: Beim Personalabbau sind Gemeindemitglieder gefragt

Die beiden Kirchengemeinden, zwischen denen sie jetzt pendelt, stünden vor großen Veränderungen, berichtet Susanne Sengstock. Bei der Michaeliskirche sind alle langjährigen Pastoren und Pastorinnen ausgeschieden oder haben gewechselt. Neben ihr gibt es jetzt noch zwei weitere neue Pastorinnen – zusammen haben sie zwei volle Stellen. Klar ist: Zwei könnten nicht schaffen, was zuvor vier gemacht haben.

Daher können nicht mehr alle Angebote wie gewohnt bestehen bleiben. Die Michaeliskirche hatte in ihrer Jugendarbeit beispielsweise jahrzehntelang den Schwerpunkt Musical und Theater. Dafür fehlt den neuen Pastorinnen die Kompetenz und Neigung. „Das heißt aber nicht, dass der Bereich wegfällt, er kann nur nicht mehr pastoral betreut werden“, schlussfolgert Sengstock. Mehr ehrenamtliches Engagement sei gefragt. Den Umbruch zusammen mit den Gemeindemitgliedern zu gestalten, das ist ihr Ziel.

„Die Einschnitte in kirchlicher Arbeit sind sehr groß. Es ist schon dramatisch, von vier auf zwei gekürzt zu werden.“ Darüber aber nur zu klagen, sei nicht zielführend. „Die Menschen gehen doch dahin, wo sie eine gute Energie spüren. Deshalb lass uns dankbar darüber sein, was früher richtig schön war und mit Freude in die Zukunft blicken.“ Den Wandel so positiv zu begleiten, ohne den Schmerz zu leugnen, sagt Susanne Sengstock, das sei eine wichtige Aufgabe der Entlastungspfarrstellen.