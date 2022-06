So sind Studierende an Wohnungen in Kiel gekommen

Das zahlen Studierende in Kiel – und darum ist der Platz begrenzt

Die Marktlage für Studi-Wohnraum in Kiel ist schlecht: Das bestätigte zuletzt der MLP-Studentenwohnreport 2021. In einer gemeinsamen Studie hatten das Finanzunternehmen MLP und das Institut der deutschen Wirtschaft die Entwicklung der Mietpreise von WG-Zimmern und Studentenwohnungen auf dem freien Markt untersucht. In Kiel stiegen die Mietpreise im Wintersemester 2020/2021 im Vergleich zum Vorjahr um 3,1 Prozent. In den deutschlandweit 30 größten Studistädten gab es dagegen nur einen durchschnittlichen Anstieg von 1,8 Prozent. Als Grund nannte der Report, dass in Kiel im Vergleich weniger neue Wohnungen auf den Markt gekommen sind. In Zahlen heißt das: Eine 30 Quadratmeter große Studentenwohnung in Kiel kostete monatlich 489 Euro Warmmiete. Für ein 20 Quadratmeter großes WG-Zimmer zahlten Studierende im Schnitt 301 Euro warm. Der Quadratmeterpreis lag bei rund neun Euro. 2020 hatte eine Studentenwohnung demnach noch 414 Euro gekostet, die Miete für ein WG-Zimmer knapp 289 Euro betragen. Auch in Wohnheimen ist die Situation nicht besser: Nur knapp sechs Prozent aller Studierenden können in Schleswig-Holstein in einer studentischen Unterkunft leben, moniert das Studentenwerk. Damit belegt das Land den zweitschlechtesten Platz vor Berlin (5,32 Prozent).