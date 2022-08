﻿So soll der Anna-Pogwisch-Platz in Kiel aufgewertet werden

Gastronomie, Spielmöglichkeiten, Kiez-Charakter statt Parkplätze: Eine Initiative und die Stadt will den Anna-Pogwisch-Platz in Kiel aufwerten. Erste Pläne liegen vor, doch die Zeit für die Umgestaltung drängt.

Kiel. Brüchiger Asphalt, ein unebener Untergrund und ganz viele Autos: Der Anna-Pogwisch-Platz im Herzen der Kieler Altstadt ist alles andere als ein einladender Ort. Dies soll sich ändern. Eine Initiative möchte die Aufenthaltsqualität des Areals zwischen Holsten-, Kehden- und Faulstraße steigern. Dazu gehört auch der Wegfall der Parkplätze. Das Besondere: Die Initiatoren setzen sich zusammen aus Geschäftsleuten in der City, Immobilienbesitzern und Mitgliedern des Forums Innenstadt.

Ein urbaner, grüner Stadtplatz mit ansprechender Außengastronomie und Spielmöglichkeiten für Kinder – ein Ort zum Verweilen. So stellt sich die Initiative den neuen Anna-Pogwisch-Platz vor. „In meiner Vorstellung sehe ich eine grüne Piazza, die zu einem neuen lebendigen Treffpunkt des Kehden-Küter-Kiezes wird“, beschreibt Gerrit Schulz-Bennewitz seine Vision. Schulz-Bennewitz ist Eigentümer der Kehdenstraße 12-16, in der vor Kurzem noch die PSD-Bank ihren Sitz hatte, und ist einer der Impulsgeber für den Vorstoß. „Ich sehe jeden Tag das Potenzial dieses besonderen Ortes Anna-Pogwisch-Platz. So wie er jetzt ist, ist er ein verschenktes Stückchen Lebensqualität“.